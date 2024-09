OSRAM og LEDVANCE forlænger og udvider samarbejdet

PREMSTAETTEN, Østrig, MÜNCHEN og GARCHING, Tyskland, 5. september 2024 /PRNewswire/ -- OSRAM og LEDVANCE har indgået en langsigtet aftale om at udvide deres succesfulde samarbejde inden for almen belysning. Partnerskabet, der hidtil har omfattet lyskilder, udvides nu til også at inkludere armaturer i de fleste globale markeder. Denne strategiske beslutning sikrer, at LEDVANCE fortsat vil være den eksklusive licenshaver for OSRAM-brandet inden for almen belysning i de kommende år.

Siden 2016 har LEDVANCE med stor succes været licenshaver for OSRAM- og SYLVANIA-mærkerne inden for almen belysning. Partnerskabet udvides nu til også at omfatte moderne armaturer globalt, hvilket yderligere styrker samarbejdet mellem LEDVANCE og OSRAM:

"Efter mange års succesfuldt samarbejde er OSRAM overbevist om, at LEDVANCE er den ideelle partner til at videreføre arven fra OSRAM-brandet. OSRAM er et stærkt og velrenommeret brand, og denne langsigtede aftale understreger dets fortsatte betydning på verdensmarkedet,' udtaler Aldo Kamper, CEO for OSRAM.

LEDVANCE Executive Senior Vice President Jue Wang, tilføjer: "Med denne udvidede licens åbner der sig nye spændende muligheder for at udvikle og markedsføre innovative belysningsløsninger under OSRAM-brandet globalt.'"

Aftalen betyder, at:

LEDVANCE fortsætter som eksklusiv licenshaver for OSRAM: Dette sikrer en ensartet og stærk brandidentitet globalt.

Dette sikrer en ensartet og stærk brandidentitet globalt. SYLVANIA fortsætter i udvalgte markeder: LEDVANCE vil fortsætte udviklingen af SYLVANIA -brandet, primært i Nordamerika, hvor det har en stærk position.

LEDVANCE vil fortsætte udviklingen af -brandet, primært i Nordamerika, hvor det har en stærk position. Udvidet produktportefølje: Et større udvalg af både lyskilder og armaturer under OSRAM-brandet.

Et større udvalg af både lyskilder og armaturer under OSRAM-brandet. Fortsat fokus på innovation: Samarbejdet vil fortsætte med at drive udviklingen af nye og bæredygtige belysningsløsninger.

Med dette nye partnerskab tager OSRAM og LEDVANCE et stort skridt mod at sikre fremtidens belysning.

Kontakte:

[email protected]

[email protected]