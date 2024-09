AMS OSRAM EN LEDVANCE VERLENGEN GLOBAL BRAND PARTNERSHIP TOT IN HET VOLGENDE DECENNIUM

PREMSTAETTEN, Oostenrijk, MÜNCHEN en GARCHING, Duitsland, 5 september 2024 /PRNewswire/ -- LEDVANCE blijft exclusieve licentiehouder van het OSRAM merk voor lampen in algemene verlichting. Bovendien zal het licentiepartnerschap worden uitgebreid naar armaturen in algemene verlichting.

ams OSRAM en LEDVANCE zijn overeengekomen om hun handelsmerklicentiepartnerschap voor algemene verlichtingsproducten voort te zetten na 2026 en tot ver in het volgende decennium. Ze hebben verder aangekondigd dat hun samenwerking zal worden uitgebreid naar algemene verlichtingsarmaturen voor de consumentenmarkt, waardoor een uniek partnerschap zal ontstaan. Beide partijen zijn overeengekomen om geen financiële details van de transactie bekend te maken.

Sinds 2016 is LEDVANCE de exclusieve licentiepartner voor het merk OSRAM op het gebied van algemene verlichtingsproducten. Het succes van dit partnerschap heeft geleid tot de vroegtijdige verlenging en uitbreiding van de licentieovereenkomst voor het OSRAM merk.

Met de voortgezette exclusieve licentie voor het gebruik van het OSRAM merk voor lampen en de uitbreiding naar moderne armaturen versterken LEDVANCE en ams OSRAM hun unieke wereldwijde partnerschap in algemene verlichting. Consumenten kunnen vanaf 2025 innovatieve OSRAM-armaturen verwachten.

LEDVANCE zal de voorkeurspartner zijn met de grootste omvang en verscheidenheid aan producten die wereldwijd onder het OSRAM merk worden verkocht.

"Na de vele jaren van succesvolle samenwerking, geloof ik dat LEDVANCE de ideale partner voor ons is om het OSRAM merk wereldwijd op het gebied van algemene verlichting te promoten," zegt ams OSRAM CEO Aldo Kamper. "OSRAM is een sterk merk dat consumenten over de hele wereld al vele jaren vertrouwen, en deze langetermijnovereenkomst toont de waarde die het merk blijft vertegenwoordigen."

"De uitgebreide licentie onder het beroemde OSRAM-merk stelt ons in staat om onze activiteiten wereldwijd verder uit te breiden," zegt LEDVANCE Executive Senior Vice President Jue Wang.

