Análise da FP Markets: O iene japonês encontra-se em uma encruzilhada enquanto os mercados avaliam seu próximo movimento.

O iene já esteve nesta situação antes — será que a história vai se repetir ou, desta vez, o cenário é realmente diferente?

LIMASSOL, Chipre, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O iene japonês continua sendo uma moeda amplamente acompanhada pelos mercados após uma intervenção coordenada e recorde entre os EUA e o Japão, iniciada em 30 de julho. Antes da intervenção, o USD/JPY era negociado próximo de ¥164 — a menor cotação do iene em 40 anos.

A intervenção inicial afetou o USD/JPY, provocando perdas de mais de 400 pips (-2,4%) em um único dia, enquanto uma nova intervenção em 31 de julho levou a uma queda adicional de 200 pips. Apesar de uma recuperação tímida de ¥155 para aproximadamente ¥158 — o limite inferior da média móvel simples de 200 dias do par cambial — os participantes do mercado estão compreensivelmente apreensivos, já que autoridades americanas e japonesas afirmaram estar preparadas para intervir novamente, se necessário.

O Japão interveio em diversas ocasiões desde 2022, mas ações coordenadas com os EUA têm sido raras, ocorrendo principalmente no final da década de 1990 e novamente em 2011. As duas intervenções conjuntas anteriores marcaram pontos de inflexão na tendência do USD/JPY.

A questão é por que os EUA e o Japão uniram forças neste momento. O principal objetivo do envolvimento dos EUA foi evitar um aumento desestabilizador nos rendimentos dos títulos domésticos. Como maior detentor estrangeiro de dívida pública dos EUA, o Japão normalmente financia intervenções vendendo títulos do Tesouro. Para proteger o mercado de títulos contra uma onda de vendas, o Tesouro dos EUA financiou sua participação vendendo euros de suas reservas para comprar ienes.

O analista-chefe de mercado da FP Markets , Aaron Hill, comentou: Para evitar que o iene se desvalorize ainda mais, é improvável que a intervenção, por si só, seja suficiente. O Banco do Japão precisaria intervir, elevando a taxa básica de juros mais algumas vezes para enviar um sinal claro ao mercado. No entanto, para manter o iene estruturalmente valorizado, provavelmente também seria necessário um catalisador exógeno que incentivasse a repatriação de capital para o Japão, a fim de colocá-lo para trabalhar no país. Sem isso, podem surgir compradores que aproveitam as quedas do USD/JPY e visam os níveis pré-intervenção em um futuro não muito distante.

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Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma corretora global, multirregulamentada e premiada, estabelecida em Sydney, na Austrália, em 2005. A corretora oferece mais de 10.000 instrumentos de CFD em sete classes de ativos, disponíveis em plataformas líderes do setor, incluindo MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView e cTrader.

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FONTE FP Markets