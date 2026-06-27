FP Markets amplia portfólio de CFDs de ações com a histórica estreia da SpaceX (SPCX)

LIMASSOL, Chipre, 27 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A FP Markets, corretora global de Forex e CFDs, ampliou sua oferta de ações ao incluir os CFDs da Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) em seu portfólio. O novo ativo passa a integrar a ampla seleção de CFDs de ações já disponível na FP Markets e pode ser negociado nas plataformas MetaTrader 5 (MT5) e cTrader. Ao negociar CFDs da SPCX com a FP Markets, os clientes têm acesso à volatilidade característica do período pós-IPO, podem operar tanto na compra quanto na venda, utilizar alavancagem flexível e contar com ferramentas de negociação de nível institucional.

A SpaceX estreou na bolsa de valores em 12 de junho, em uma das ofertas públicas iniciais (IPOs) mais aguardadas dos últimos anos, levantando inicialmente US$ 75 bilhões. Com o exercício da opção de lote suplementar pelos coordenadores da oferta, o valor total captado chegou a aproximadamente US$ 86 bilhões, tornando-se a maior oferta pública inicial da história. As ações da SPCX foram precificadas inicialmente em US$ 135 por papel. No primeiro dia de negociação, porém, a forte demanda elevou o preço para US$ 150 na abertura. Em 16 de junho, os papéis ultrapassaram a marca de US$ 200 antes de recuarem e voltarem a testar os níveis observados no período inicial após o IPO.

Historicamente, grandes ofertas públicas costumam enfrentar períodos de desvalorização durante o primeiro ano de negociação. Esse comportamento foi observado, por exemplo, nas ações da Meta Platforms (META), que registraram queda após o IPO antes de iniciarem uma forte trajetória de valorização. Diante desse histórico, mesmo que as ações da SPCX oscilem abaixo do preço de lançamento, investidores otimistas com o mercado acionário podem voltar a comprar o papel, seguindo um padrão recorrente em grandes estreias na bolsa.

John Lewis, Diretor de Marketing da FP Markets, comentou a inclusão da SPCX na plataforma: "Com o forte impulso contínuo do setor de inteligência artificial e os principais índices globais de ações próximos de suas máximas históricas, a demanda por empresas de tecnologia de alto crescimento nunca foi tão intensa. A inclusão da SPCX em nossa oferta de CFDs reforça nosso compromisso de proporcionar aos investidores maior flexibilidade e acesso à negociação de uma das ações mais acompanhadas do mercado por meio de nossa ampla gama de plataformas de negociação."

Sobre a FP Markets:

Fundada em 2005, em Sydney, Austrália, a FP Markets é uma corretora global de Forex e CFDs, regulamentada por diversas autoridades e reconhecida internacionalmente por seus prêmios. A empresa oferece mais de 10.000 instrumentos de CFD distribuídos em sete classes de ativos, disponíveis nas principais plataformas do mercado, incluindo MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView e cTrader.

A atuação regulatória da FP Markets abrange a Australian Securities and Investments Commission (ASIC), a Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), a Financial Services Authority (FSA) das Seychelles, a Financial Sector Conduct Authority (FSCA) da África do Sul e a Capital Markets Authority (CMA) do Quênia.

Para mais informações, acesse www.fpmarkets.com

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FONTE FP Markets