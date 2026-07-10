FP Markets: A era da orientação futura chega ao fim

LIMASSOL, Chipre, 10 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O fórum de Sintra do Banco Central Europeu (BCE) ocorreu recentemente entre 29 de junho e 1º de julho, reunindo várias autoridades importantes de bancos centrais que, individualmente, evitaram antecipar os rumos das taxas de juros.

O presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, a presidente do BCE, Christine Lagarde, o administrador do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, e o administrador do Banco do Canadá (BoC), Tiff Macklem, apresentaram uma frente unida contra a orientação futura, defendendo uma reformulação coordenada da maneira como interagem com os mercados.

Warsh — um defensor de longa data da reforma do Fed — recusou-se explicitamente a oferecer projeções em sua primeira coletiva de imprensa como presidente, em 17 de junho, e enterrou ainda mais essa ideia no fórum do BCE. Ele observou que o comprometimento prévio com uma trajetória específica deixa o banco central em uma posição difícil quando as condições mudam — uma visão compartilhada por muitos de seus homólogos globais.

Lagarde, do BCE, expressou restrições semelhantes, dizendo que já havia se sentido "vinculada e compelida" por tais orientações no passado. Bailey, do BoE, fez coro à preocupação de Lagarde, declarando que a "orientação futura torna-se bastante problemática com o tempo" e acrescentou que é "muito mais fácil de implementar do que de retirar". Macklem, do BoC, juntou-se aos seus colegas, migrando para a visão de que dar aos mercados um direcionamento altamente prescritivo já não é mais viável.

Embora houvesse consenso, Lagarde afirmou que a mudança do BCE ofereceria maior transparência sobre como o banco central interpreta os dados recebidos, em vez de um afastamento total das orientações — uma prática que ela chamou de "orientação baseada em estrutura".

O analista-chefe de mercado da FP Markets, Aaron Hill, comentou: "O distanciamento da orientação futura explícita ao qual eu — e muitos investidores — nos acostumamos ao longo dos anos significa que revertemos efetivamente de uma estrutura de transparência de Bernanke para a era Greenspan. Com os formuladores de políticas adotando essa nova forma de comunicação, os participantes do mercado se depararão com uma situação na qual o foco muda para os dados brutos. Naturalmente, na ausência de orientações, teremos de adivinhar como um banco central poderá reagir aos dados recebidos, o que aumentará a volatilidade em torno de eventos de risco de primeira linha (tier-1)".

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FONTE FP Markets