FP Marketsによる分析：市場が次の動きを見極める中、岐路に立つ円

円相場は過去にも同様の局面を迎えたことがある — 歴史は繰り返されるのか、それとも今回は本当に違うのか？

キプロス・リマソール, 2026年8月7日 /PRNewswire/ -- 7月30日に始まった記録的な規模の日米協調介入を受け、円は引き続き広く注目を集めています。介入前、USD/JPYは164円近辺で取引されており、円は40年ぶりの安値水準にありました。

当初の介入を受け、USD/JPYは1日で400ピップ超（-2.4%）下落し、7月31日の追加介入により、さらに200ピップ下落しました。155円から、同通貨ペアの200日単純移動平均線（SMA）の直下に当たる約158円までひとまず持ち直したものの、米国と日本の当局者はいずれも必要に応じて再び介入する用意があると述べており、市場参加者が警戒を強めるのも当然です。

日本は2022年以降、数回にわたり為替介入を実施してきましたが、米国との協調介入はまれで、主な例として1990年代後半と2011年が挙げられます。過去2回の協調介入はいずれも、USD/JPYのトレンド転換点となりました。

問題は、なぜ米国と日本が今、協調したのかという点です。米国が関与した主な目的は、米国内の債券利回りが急上昇し、市場が不安定化するのを防ぐことでした。米国債の最大の海外保有国である日本は、通常、その保有分を売却して為替介入の資金を調達します。債券市場への売り圧力を抑えるため、US Treasuryは外貨準備として保有するユーロを売却して円を購入し、米国側の介入資金を賄いました。

FP Marketsのチーフ・マーケット・アナリスト、Aaron Hillは次のように述べました。「円安のさらなる進行を防ぐには、介入だけでは十分とは考えにくいでしょう。BoJも政策対応に踏み切り、政策金利をさらに数回引き上げて、市場に強いシグナルを送る必要があるでしょう。しかし、円の構造的な買い基調を維持するには、この資本を国内で運用するために円への資金還流を促す外生的な材料も必要になる可能性が高いでしょう。これがなければ、USD/JPYの押し目買い勢が現れ、そう遠くない将来に介入前の水準を目指す可能性があります。」

ボラティリティは引き続き高い水準で推移すると予想されるため、信頼性の高い価格提示、24時間365日のカスタマーサポート、迅速な約定、経験豊富なカスタマーサポートチームを利用できることが重要です。FP Marketsは、競争力のあるスプレッド、豊富な円ペアを含む幅広い通貨ペア、受賞歴のある取引プラットフォーム、タイムリーな市場解説を提供し、為替介入などで市場が急速に動く局面にトレーダーが対応できるよう支援しています。

FP Marketsについて

FP Marketsは、2005年にオーストラリア・シドニーで設立された、世界各地で事業を展開する受賞歴のあるブローカーで、複数の規制当局の監督下にあります。同社は、7つの資産クラスにわたる10,000銘柄以上のCFDを、MetaTrader 4、MetaTrader 5、TradingView、cTraderなどの業界有数のプラットフォームで提供しています。

FP Marketsの規制当局には、Australian Securities and Investments Commission（ASIC）、Cyprus Securities and Exchange Commission（CySEC）、セーシェルのFinancial Services Authority（FSA）、南アフリカのFinancial Sector Conduct Authority（FSCA）、およびケニアのCapital Markets Authority（CMA）が含まれます。

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SOURCE FP Markets