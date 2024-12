Antaisolar divulga seu primeiro relatório de ESG, destacando o compromisso com o desenvolvimento sustentável

XIAMEN, China, 22 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Antaisolar, especialista em soluções digitais inteligentes para sistemas de montagem fotovoltaica, publicou oficialmente seu primeiro relatório ambiental, social e de governança (ESG), marcando um passo significativo em seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. O relatório descreve a visão, as conquistas e os objetivos futuros de ESG da Antaisolar, centrados em sua estratégia de desenvolvimento sustentável recém-revelada「RAISE」, que se alinha perfeitamente ao seu slogan, "RAISE a Green World" ("CRIE um Mundo Verde").

A estratégia RAISE é fundamentada em cinco pilares principais: Robustez, Avanço, Inclusão, Simbiose e Engajamento

Em seu primeiro relatório de ESG, a Antaisolar apresenta suas ambiciosas metas ambientais e marcos significativos.

Metas ambientais:

A Antaisolar definiu metas ambientais claras para os próximos cinco anos, que abrangem emissões de carbono, materiais reciclados, metais pesados, água recuperada, embalagens recicláveis e veículos elétricos nas operações da fábrica. Em particular, a Antaisolar planeja atingir 100% de neutralidade de carbono operacional até 2025 e 80% de neutralidade de carbono na produção até 2028. Essas metas ambiciosas refletem o sólido compromisso da Antaisolar com o desenvolvimento sustentável.

Para atingir essas metas, a Antaisolar tem feito esforços substanciais e alcançado progressos significativos.

Ambiental: a Antaisolar cumpre os princípios da economia circular para aumentar a eficiência dos recursos e a reciclagem em todas as operações. A empresa implementou totalmente o sistema de gestão ambiental ISO 14001 e está em conformidade com os padrões globais de emissão de gases e águas residuais. A Antaisolar gera 478,74 MWh de eletricidade por meio de energia fotovoltaica nos telhados de suas fábricas e gerencia e recicla com eficiência os resíduos sólidos, incluindo alumínio e aço carbono.

Social: A Antaisolar investiu 38,3 milhões de yuans chineses em P&D, tem 99 especialistas em P&D e dedica 3,35% da receita da empresa à inovação em materiais, estruturas e algoritmos inteligentes de produtos. A empresa também prioriza a diversidade dos funcionários, com 47% de mulheres, e investe 430.000 yuans chineses em treinamento, proporcionando uma média de 28 horas de desenvolvimento de habilidades por funcionário.

Governança: A Antaisolar prioriza o desenvolvimento de produtos e a garantia de qualidade, com um forte compromisso com práticas ambientais e éticas. Essa dedicação rendeu à empresa o Prêmio ECOVADIS Bronze em 2023, um reconhecimento de sua liderança em responsabilidade corporativa.

"O desenvolvimento sustentável não é apenas uma meta, é uma responsabilidade e um compromisso com as gerações futuras", declarou Jasmine Huang, CEO da Antaisolar. O relatório de ESG da Antaisolar reflete sua dedicação, pois alinha o sucesso dos negócios com a gestão ambiental, a responsabilidade social e a governança, e estabelece uma base sólida para a liderança contínua no setor de energia renovável.

Para obter mais informações, acesse www.antaisolar.com para ler o relatório completo de ESG.

