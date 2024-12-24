安泰新能源發布首份ESG報告，彰顯對可持續發展的承諾

在首份ESG報告中，安泰新能源展示了其遠大的環境目標和重要的裡程碑。

環境目標：

安泰新能源已經為未來五年設定了明確的環境目標，涵蓋工廠運營中的碳排放、回收材料、重金屬中水、可回收包裝以及新能源運營車輛等方面。值得注意的是，安泰新能源計劃到2025年實現運營活動100%碳中和，到2028年則實現生產活動80%碳中和。這些遠大的目標體現了安泰新能源對可持續發展有著堅定的承諾。

為實現這些目標，安泰新能源付出了巨大努力並取得了顯著進展。

環境：安泰新能源秉持循環經濟原則，以提升所有運營環節的資源效率和回收率。該公司已全面推行ISO 14001環境管理體系，並符合全球廢水和廢氣排放標准。安泰新能源通過在自有工廠的屋頂進行光伏發電，產生了478.74兆瓦時的電力，並對包括鋁和碳鋼在內的固體廢物，進行了有效管理與回收。

社會：安泰新能源在研發方面投入了3830萬元人民幣，擁有99名研發專家，並將公司營收的3.35%用於產品材料、結構和智能算法方面的創新。該公司還高度重視員工多樣性，女性員工占比47%，並投入43萬元人民幣用於培訓，每位員工平均培訓時長為28小時。

治理：安泰新能源高度重視產品開發和質量保證，並堅定致力於環境和道德實踐。在2023年榮獲ECOVADIS銅牌認證，彰顯其在企業責任方面的領先地位。

安泰新能源CEO黃麗琴(Jasmine Huang)表示：「可持續發展不僅僅是一個目標，它是一種責任，一種對未來世代的承諾。」安泰新能源的ESG報告表明，該公司致力於將商業成功與環境管理、社會責任和公司治理相結合，為在可再生能源領域持續保持領先地位奠定了堅實基礎。

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SOURCE 安泰新能源