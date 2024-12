Antaisolar publie son premier rapport ESG, soulignant son engagement en faveur du développement durable

XIAMEN, Chine, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Antaisolar, expert en solutions numériques intelligentes de systèmes de montage PV, a officiellement publié son premier rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG), marquant ainsi une étape importante dans son engagement en faveur du développement durable. Le rapport décrit la vision ESG d'Antaisolar, ses réalisations et ses objectifs futurs, centrés sur sa stratégie de développement durable récemment dévoilée「RAISE」, qui s'aligne parfaitement sur son slogan « RAISE a Green World ».

La stratégie RAISE s'articule autour de cinq piliers fondamentaux : Robustness, Advancement, Inclusiveness, Symbiosis et Engagement (robustesse, progrès, inclusion, symbiose et engagement)

Dans son premier rapport ESG, Antaisolar présente ses objectifs environnementaux ambitieux et ses étapes importantes.

Objectifs environnementaux

Antaisolar s'est fixé des objectifs environnementaux clairs pour les cinq prochaines années, en matière d'émissions de carbone, de matériaux recyclés, de métaux lourds, d'eau recyclée, d'emballages recyclables et de véhicules électriques dans le cadre des opérations d'usine. Antaisolar prévoit notamment d'atteindre une neutralité carbone d'exploitation de 100 % d'ici 2025 et une neutralité carbone de production de 80 % d'ici 2028. Ces objectifs ambitieux reflètent l'engagement fort d'Antaisolar en faveur du développement durable.

Pour atteindre ces objectifs, Antaisolar a déployé des efforts considérables et a réalisé des progrès significatifs.

Environnement : Antaisolar adhère aux principes de l'économie circulaire afin d'améliorer l'efficacité des ressources et le recyclage dans toutes ses opérations. L'entreprise a entièrement mis en œuvre le système de gestion environnementale ISO 14001 et respecte les normes mondiales en matière d'eaux usées et d'émissions de gaz d'échappement. Antaisolar produit 478,74 MWh d'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur les toits de ses usines et gère et recycle efficacement les déchets solides, y compris l'aluminium et l'acier au carbone.

Social : Antaisolar a investi 38,3 millions de RMB dans la R&D, compte 99 experts en R&D et consacre 3,35 % de son chiffre d'affaires à l'innovation dans les matériaux, les structures et les algorithmes intelligents des produits. L'entreprise accorde également la priorité à la diversité du personnel, avec 47 % de femmes, et investit 430 000 de RMB dans la formation, ce qui représente en moyenne 28 heures de développement des compétences par employé.

Gouvernance : Antaisolar donne la priorité au développement de produits et à l'assurance qualité, tout en s'engageant fermement à respecter l'environnement et les pratiques éthiques. Ce dévouement a valu à l'entreprise le prix ECOVADIS Bronze en 2023, en reconnaissance de son leadership en matière de responsabilité d'entreprise.

« Le développement durable n'est pas seulement un objectif, c'est une responsabilité et un engagement envers les futures générations », a déclaré Jasmine Huang, PDG d'Antaisolar. Le rapport ESG d'Antaisolar reflète son engagement à aligner la réussite commerciale sur la gestion de l'environnement, la responsabilité sociale et la gouvernance, jetant ainsi des bases solides pour continuer à jouer un rôle de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.antaisolar.com pour lire le rapport ESG dans son intégralité.

