Anunciados os vencedores do Prêmio Global de Energia 2024

MONTEVIDÉU, Uruguai, 4 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Os vencedores do Prêmio Global de Energia 2024 foram anunciados em 3 de julho. Os vencedores foram Zi-Qiang Zhu, Chefe do Grupo de Pesquisa de Máquinas Elétricas e Motores da Universidade de Sheffield (Reino Unido); Héctor D. Abruña, Professor de Química Emile Chamot na Universidade de Cornell (EUA); e Minggao Ouyang, Professor da Universidade de Tsinghua (China).

Zi-Qiang Zhu tornou-se um laureado na categoria de Energia Tradicional por uma contribuição excepcional para o transporte eletrificado, melhorando a eficiência energética dos eletrodomésticos, reduzindo as emissões para geração e utilização de energia elétrica.

Héctor D. Abruña foi selecionado na categoria Energia Não Tradicional pelas contribuições fundamentais que abrangem eletroquímica, baterias, células de combustível e eletrônica molecular.

Minggao Ouyang tornou-se o vencedor na categoria Novas Formas de Aplicação de Energia por liderança técnica em planejamento estratégico, pesquisa, demonstração e comercialização de novos veículos de energia, especialmente para resolver desafios técnicos de durabilidade da célula de combustível de hidrogênio, segurança da bateria de íons de lítio e interação veículo-rede.

A cerimônia de anúncio dos laureados contou com a presença da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Rae Kwon Chung, além de membros do Comitê Internacional do Prêmio Global de Energia William Byun, Liye Xiao e Dmitri Bessarabov.

Os laureados foram selecionados por um comitê internacional de premiação composto por cientistas de 13 países: Bolívia, China, Costa do Marfim, Hungria, Índia, Japão, República da Coreia, Rússia, Cingapura, África do Sul, Suíça, Emirados Árabes Unidos, EUA.

"A crescente participação da eletricidade no consumo de energia primária é uma das principais tendências da energia global nos últimos anos. A esse respeito, a pesquisa dos laureados é mais do que relevante hoje. Isso prova mais uma vez o quão tênue é a fronteira entre a ciência fundamental e a aplicada ", disse Rae Kwon Chung, ganhadora do Prêmio Nobel e presidente do Comitê Internacional do Prêmio Global de Energia.

A cerimônia de premiação será realizada em setembro de 2024.

FONTE Global Energy 2024