2024 年全球能源獎得主公佈

烏拉圭蒙特維多2024年7月5日 /美通社/ -- 2024 年全球能源獎得主名單已於 7 月 3 日公佈。獎項得主為錫菲學電機與驅動器研究小組諸自強主任（英國）、康奈爾大學化學及化學生物學系 Emile Chamot 教授 Héctor D. Abruña 教授（美國），以及清華大學歐陽明高教授（中國）。

諸自強因為在電氣化運輸、提高家用電器能源效率、減少發電和利用電力的排放量的重大貢獻，而獲選為傳統能源類得獎者。

Héctor D. Abruña 教授因為跨越電化學、電池、燃料電池和分子電子的基礎貢獻，而獲選為非傳統能源類得獎者。

歐陽明高因為在新能源汽車（尤其是解決氫燃料電池持久的問題、鋰離子電池安全和車網互動等）的策略規劃、研究、示範和商業化方面的科技領導地位，而獲選為新能源應用方式類得獎者。

諾貝爾和平獎得主 Rae Kwon Chung 與全球能源獎國際獎項委員會成員 William Byun、Liye Xiao 和 Dmitri Bessarabov，將會出席該獎項的頒獎禮。

由科學家組成的國際獎項委員會選出得獎者，該委員會成員來自 13 個國家/地區：玻利維亞、中國、科特迪瓦、匈牙利、印度、日本、韓國、俄羅斯、新加坡、南非、瑞士、阿聯酋和美國。

「近年，電力於初級能源消耗所佔比例日益增長，並成為全球能源主要趨勢之一。有見及此，得獎者們所作的研究，對現今世界意義重大。這再次證明，基礎科學與應用科學之間的界線是很薄弱的。」 諾貝爾獎得主兼全球能源獎國際獎委員會主席 Rae Kwon Chung 說道。

頒獎禮將於 2024 年 9 月舉行。

SOURCE Global Energy 2024