Se anuncian los ganadores del Premio Mundial de la Energía 2024

MONTEVIDEO, Uruguay, 4 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- El 3 de julio se anunciaron los ganadores del Premio Global de Energía 2024. Los ganadores fueron Zi-Qiang Zhu, Head of the Electrical Machines and Drives Research Group at the University of Sheffield (UK); Héctor D. Abruña, Emile Chamot Professor of Chemistry at Cornell University (USA); y Minggao Ouyang, Professor at the Tsinghua University (China).

Zi-Qiang Zhu fue galardonado en la categoría de Energía Tradicional por su destacada contribución al transporte electrificado, la mejora de la eficiencia energética de los electrodomésticos y la reducción de las emisiones para la generación y utilización de la energía eléctrica.

Héctor D. Abruña fue seleccionado en la categoría de Energía No Tradicional por las contribuciones fundamentales que abarcan electroquímica, baterías, celdas de combustible y electrónica molecular.

Minggao Ouyang se convirtió en el ganador en la categoría Nuevas formas de aplicación de la energía por su liderazgo técnico en la planificación estratégica, la investigación, la demostración y la comercialización de vehículos de nueva energía, especialmente por resolver los desafíos técnicos de la durabilidad de las pilas de combustible de hidrógeno, la seguridad de las baterías de iones de litio y la interacción del vehículo con la red.

A la ceremonia de anuncio de los galardonados asistieron la Premio Nobel de la Paz Rae Kwon Chung, así como miembros del Comité Internacional de Premios del Premio Global de Energía William Byun, Liye Xiao y Dmitri Bessarabov.

Los galardonados fueron seleccionados por un comité internacional de premios compuesto por científicos de 13 países: Bolivia, China, Costa de Marfil, Hungría, India, Japón, República de Corea, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

"La creciente participación de la electricidad en el consumo de energía primaria es una de las tendencias clave en la energía mundial en los últimos años. En este sentido, la investigación de los galardonados es más que relevante hoy en día. Esto demuestra una vez más cuán delgada es la frontera entre la ciencia fundamental y la aplicada ", dijo Rae Kwon Chung, premio Nobel y presidenta del Comité Internacional de Premios del Premio Global de Energía.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará en septiembre de 2024.

