2024年度グローバル・エネルギー賞受賞者発表

モンテビデオ(ウルグアイ), 2024年7月5日 /PRNewswire/ -- 7月3日、2024年度Global Energy Prize(グローバル・エネルギー賞)の受賞者が発表されました。受賞したのは、シェフィールド大学(英国)の電気機械および駆動研究グループ長のZi-Qiang Zhu氏、コーネル大学(米国)のEmile Chamot化学教授であるHéctor D. Abruña氏、清華大学(中国)のMinggao Ouyang教授です。

Zi-Qiang Zhu氏は、交通の電化、家庭用電化製品のエネルギー効率の向上、発電と電力利用における排出量削減への貢献が認められ、Traditional Energy(従来型エネルギー)カテゴリーの受賞者となりました。

Héctor D. Abruña氏は、電気化学、バッテリー、燃料電池、分子エレクトロニクスにまたがる基礎分野の貢献により、Non-Traditional Energy(非従来型エネルギー)カテゴリーで選出されました。

Minggao Ouyang氏は、新エネルギー車の戦略的計画、研究、実証、商業化における技術的リーダーシップ、特に水素燃料電池の耐久性、リチウムイオン電池の安全性、ビークル・ツー・グリッドの相互作用といった技術的課題を解決したことが評価され、New Way of Energy Application(エネルギー利用における新たな方法)カテゴリーの受賞者となりました。

受賞者発表式には、ノーベル平和賞受賞者のRae Kwon Chung氏をはじめ、グローバル・エネルギー賞国際賞委員会メンバーのWilliam Byun氏、Liye Xiao氏、Dmitri Bessarabov氏が出席しました。

受賞者は、13か国(ボリビア、中国、コートジボワール、ハンガリー、インド、日本、韓国、ロシア、シンガポール、南アフリカ、スイス、UAE、米国)の科学者で構成される国際賞委員会によって選出されました。

「一次エネルギー消費に占める電力の割合の増加は、近年の世界のエネルギーにおける重要なトレンドのひとつです。この点で、受賞者の研究は現在でも十二分に有意義です。これは、基礎科学と応用科学の境界がいかに薄いかを改めて証明するものです」と、ノーベル賞受賞者で世界エネルギー賞国際賞委員会の委員長、Rae Kwon Chung氏は述べています。

授賞式は2024年9月に行われます。

SOURCE Global Energy 2024