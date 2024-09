Anúncio da classificação do ICAIRE como um Centro de Categoria 2 da UNESCO na Cúpula Global de IA

RIADE, Arábia Saudita, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Autoridade Saudita de Dados e Inteligência Artificial (SDAIA), em colaboração com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), anunciou hoje a classificação do Centro Internacional de Pesquisa e Ética em Inteligência Artificial (ICAIRE) como um centro de Categoria 2 (C2) sob os cuidados da UNESCO.

O anúncio foi feito durante a terceira edição da Cúpula Global de IA, realizada no Centro Internacional de Conferências Rei Abdulaziz, em Riad.

A classificação ressalta o papel fundamental do Reino da Arábia Saudita no avanço da cooperação internacional e regional em políticas, ética e pesquisa de IA. Também destaca o compromisso do Reino em apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030.

Este reconhecimento comprova a dedicação do Reino em apoiar a missão global de utilizar a IA em benefício da humanidade, com foco nos países em desenvolvimento. Também reforça o papel do Reino na realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Desde a sua criação, há dois anos, o ICAIRE tem estado ativamente envolvido em iniciativas regionais e globais em IA. Isso inclui apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de IA, promover a conscientização sobre a ética da IA, coordenar o desenvolvimento de políticas relacionadas à IA e apoiar os esforços de capacitação na área.

No Cúpula Global de IA, o ICAIRE organizou uma sessão interativa em colaboração com o Centro Internacional de Pesquisa em Inteligência Artificial (IRCAI) e o Centro Internacional de Inteligência Artificial (AI Movement). Representantes dos três Centros de Categoria 2 da UNESCO (C2C) e da própria UNESCO participaram de discussões sobre o aprimoramento do papel da IA no apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, revisando os padrões éticos e os esforços da UNESCO nesta área.

É importante ressaltar que a Arábia Saudita foi uma das primeiras a adotar as recomendações da UNESCO sobre ética em IA, endossadas por 193 países em novembro de 2021. A SDAIA apresentou os princípios da ética em IA na segunda edição do Cúpula Global de IA em setembro de 2022.

A decisão de classificar o ICAIRE como um Centro de Categoria 2 (C2C) foi tomada após uma decisão do Gabinete em 25 de julho de 2023, aprovando a criação do Centro Internacional de Pesquisa e Ética em Inteligência Artificial com sede em Riad, onde funcionará com personalidade jurídica e independência financeira e administrativa.

