Annonce de la classification de l'ICAIRE en tant que centre de catégorie 2 de l'UNESCO lors du sommet mondial de l'IA

RIYAD, Arabie saoudite, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'Autorité saoudienne des données et de l'intelligence artificielle (SDAIA), en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), annonce ce jour la classification du Centre international de recherche et d'éthique en intelligence artificielle (ICAIRE) en tant que centre de catégorie 2 (C2) sous les auspices de l'UNESCO.

L'annonce a été faite lors de la troisième édition du Global AI Summit, qui s'est tenue au King Abdulaziz International Conference Center à Riyad.

Cette classification souligne le rôle essentiel du Royaume d'Arabie saoudite dans la promotion de la coopération internationale et régionale en matière de politiques, d'éthique et de recherche dans le domaine de l'IA. Il souligne également l'engagement du Royaume à soutenir les Objectifs de développement durable 2030 des Nations unies.

Cette reconnaissance confirme la volonté du Royaume de soutenir la mission mondiale consistant à mettre l'IA au service de l'humanité, en mettant l'accent sur les pays en développement. Elle renforce également le rôle du Royaume dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

Depuis sa création il y a deux ans, l'ICAIRE a participé activement à des initiatives régionales et mondiales dans le domaine de l'IA. Sa mission consiste notamment à soutenir la R&D en matière d'IA, à sensibiliser l'opinion sur les questions d'éthique et d'IA, à coordonner l'élaboration des politiques liées à l'IA et à appuyer les efforts de renforcement des capacités dans ce domaine.

Lors du Global AI Summit, l'ICAIRE a organisé une session interactive en collaboration avec le Centre international de recherche en intelligence artificielle (IRCAI) et le Centre international pour l'intelligence artificielle (AI Movement). Des représentants des trois centres de catégorie 2 de l'UNESCO (C2C) et de l'UNESCO elle-même ont participé aux discussions sur le renforcement du rôle de l'IA dans le soutien aux objectifs de développement durable, l'examen des normes éthiques et les efforts de l'UNESCO dans ce domaine.

L'Arabie saoudite a notamment été l'un des premiers pays à adopter les recommandations de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA, approuvées par 193 pays en novembre 2021. La SDAIA a présenté les principes de l'éthique de l'IA lors de la deuxième édition du Global AI Summit en septembre 2022.

La décision de classer ICAIRE comme centre de catégorie 2 (C2C) fait suite à une décision du Cabinet du 25 juillet 2023, approuvant la création du Centre international de recherche et d'éthique en intelligence artificielle, dont le siège sera situé à Riyad, où il fonctionnera avec une personnalité juridique et une indépendance financière et administrative.

Contact presse : [email protected]