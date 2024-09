Global AI Summit 宣布 ICAIRE 被列為聯合國教科文組織 (UNESCO) 第 2 類中心

沙地阿拉伯利雅德2024年9月12日 /美通社/ -- Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) 與聯合國教育、科學及文化組織 (UNESCO) 合作,今天宣布將 International Center for Research and Ethics in Artificial Intelligence (ICAIRE) 分類為 UNESCO 支援下的第 2 類 (C2) 中心。

這項公告是在利雅德 King Abdulaziz International Conference Center 舉行的第三屆 Global AI Summit 上發表的。

這項分類強調了沙特阿拉伯王國在推進人工智能 (AI) 政策,道德和研究方面的國際和區域合作方面,扮演關鍵角色,還彰顯了英國對支持 United Nations Sustainable Development Goals 2030 的承諾。

這項嘉許肯定了沙烏地阿拉伯王國致力於支持運用 AI 造福人类的全球使命,並將重點放在發展中國家,還加強了沙特王國在實現聯合國可持續發展目標方面的作用。

自兩年前成立以來,ICAIRE 一直積極參與 AI 方面的區域和全球措施。這包括支援 AI 研發、提高 AI 倫理意識、協調與 AI 相關的政策制定,以及支援現場的能力建設工作。

在 Global AI Summit 上,ICAIRE 與 International Center for Research in Artificial Intelligence (IRCAI) 和 International Center for Artificial Intelligence (AI Movement) 合作舉辦了一場互動會議。三個 UNESCO 第 2 類中心 (C2C) 和 UNESCO 本身的代表參與討論,討論了關於增強 AI 在支援可持續發展目標方面的作用、審查道德標準以及 UNESCO 在這方面的努力。

值得注意的是,沙特阿拉伯早期採用 UNESCO 對 AI 道德的建議,此建議於 2021 年 11 月獲 193 個國家認可。SDAIA 在 2022 年 9 月第二屆 Global AI Summit 上介紹了 AI 道德的原則。

將 ICAIRE 歸類為第 2 類中心 (C2C) 的決定是在 2023 年 7 月 25 日內閣決定,批准成立 International Center for Research and Ethics in Artificial Intelligence,以利雅德為總部;此中心將以法人身份和財務和行政獨立運作。

