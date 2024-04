NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE DANS TOUTE JURIDICTION, EN VIOLATION DES LOIS OU des RÈGLEMENTS APPLICABLES DE LADITE JURIDICTION

ATHÈNES, Grèce, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- Ayant régulièrement dépassé ses objectifs et ses buts stratégiques, MYTILINEOS Energy & Metals (« MYTILINEOS ») a lancé un examen et une évaluation de ses options stratégiques, en consultation avec ses conseillers financiers, juridiques et fiscaux, afin de continuer à générer de la croissance et de valeur pour les actionnaires.

Dans le cadre de cet examen stratégique complet, MYTILINEOS évaluera diverses opportunités de croissance organique et inorganique, son modèle d'allocation du capital, la structure optimale de son bilan et la structure de cotation appropriée.

MYTILINEOS s'est engagée à croître à l'échelle internationale, en tirant parti de la diversité géographique de son implantation, tout en s'appuyant sur son héritage grec, son ingéniosité et son esprit d'entreprise, dans le cadre d'un environnement de gouvernance solide.

Dans ce contexte, MYTILINEOS envisage une éventuelle cotation sur une bourse internationale, notamment la Bourse de Londres, dans les 12 à 18 prochains mois, en tenant compte de sa présence géographique de plus en plus diversifiée et dans le but d'offrir une plus grande liquidité à ses investisseurs. Quelle que soit l'issue de cet examen stratégique, MYTILINEOS reste déterminée à contribuer au développement de l'économie et de la société grecques, grâce à la solidité de ses opérations et à la génération de recettes fiscales en Grèce, et espère conserver son inscription à la Bourse d'Athènes, où MYTILINEOS est cotée depuis 1995.

MYTILINEOS a connu une transformation significative au cours des dernières années, comme en témoignent son chiffre d'affaires et sa rentabilité, qui ont été multipliés par près de quatre au cours des cinq années précédant 2023. MYTILINEOS entend renforcer davantage sa grande portée internationale ainsi que sa solide position sur le marché intérieur. Grâce à l'examen stratégique, MYTILINEOS maintiendra sa trajectoire de croissance et restera pleinement alignée, dans tous les secteurs d'activité, sur sa vision stratégique à long terme, tout en maximisant la valeur apportée aux actionnaires.

Citigroup Global Markets Europe AG et Morgan Stanley & Co. International plc sont les conseillers financiers pour MYTILINEOS dans le cadre de son examen stratégique.

Clifford Chance LLP agit en tant que conseiller juridique international.

Zepos & Yannopoulos agit en tant que conseiller juridique en matière de droit grec.

EY agit en tant que conseiller fiscal international.

MYTILINEOS:

ΜYTILINEOS Energy & Metals est une multinationale industrielle et énergétique, leader dans les secteurs de la métallurgie et de l'énergie, axée sur la durabilité et l'économie circulaire. La société est cotée à la Bourse d'Athènes, avec un chiffre d'affaires et un EBITDA consolidés de 5,492 milliards d'euros et 1,014 milliard d'euros, respectivement. MYTILINEOS est une référence en matière de métallurgie « verte » compétitive au niveau européen et mondial, car elle exploite la seule unité de production de bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire intégrée verticalement dans l'Union européenne (UE), avec des installations portuaires privées. Dans le secteur de l'énergie, MYTILINEOS propose des solutions complètes, couvrant les projets d'énergie thermique et renouvelable, la distribution et le commerce de l'électricité, ainsi que des investissements dans les infrastructures de réseau, le stockage par batterie et d'autres technologies vertes. La société est active sur les marchés des cinq continents, dans 40 pays, et adopte un modèle synergique à grande échelle entre les secteurs de la métallurgie et de l'énergie, tout en entreprenant le développement de bout en bout de grands projets d'infrastructure énergétique.

Avertissement : Avertissement : Citigroup Global Markets Europe AG (« Citi »), qui est réglementée par la Banque centrale européenne et l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin), et Morgan Stanley & Co. International plc, qui est agréée par la Prudential Regulation Authority (« PRA ») et réglementée par la PRA et la Financial Conduct Authority (« FCA »), agissent en tant que conseillers financiers de MYTILINEOS S.A. et de personne d'autre dans le cadre de la transaction et des questions décrites dans le présent document, et ne seront responsables envers personne d'autre que MYTILINEOS S.A. de la fourniture des protections accordées aux clients de Citi ou de Morgan Stanley, respectivement, ou de la fourniture de conseils dans le cadre de toute question mentionnée dans le présent document. Ni Citi, ni Morgan Stanley, ni aucune de leurs filiales, succursales ou sociétés affiliées respectives ne doivent ou n'acceptent de devoir, de responsabilité ou d'obligation de quelque nature que ce soit (directe ou indirecte, contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre) envers toute personne qui n'est pas client de Citi ou Morgan Stanley, selon le cas, en rapport avec toute question mentionnée dans le présent document.

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D'UNE OFFRE DE VENTE OU D'UNE SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES ÉMIS PAR MYTILINEOS, ET IL NE SAURAIT, EN TOUT OU EN PARTIE, CONSTITUER LA BASE D'UN CONTRAT OU D'UN ENGAGEMENT D'ACHAT DE TITRES ÉMIS PAR MYTILINEOS, NI ÊTRE INVOQUÉ À CET EFFET.

