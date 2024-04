Anuncio de revisión estratégica

NO DIVULGAR, PUBLICAR, O DISTRIBUIR, DIRECTA, O INDIRECTAMENTE, EN SU TOTALIDAD, O EN PARTE, EN O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN EN LA QUE HACERLO CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGLAMENTOS PERTINENTES DE DICHA JURISDICCIÓN

ATENAS, Grecia, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Habiendo superado constantemente sus objetivos y metas estratégicas, MYTILINEOS Energy & Metals ("MYTILINEOS") ha iniciado una revisión y evaluación de sus opciones estratégicas, en consulta con sus asesores financieros, legales y fiscales, con el fin de continuar generando el crecimiento y la creación de valor para los accionistas.

Como parte de esta revisión estratégica integral, MYTILINEOS evaluará varias oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico, su modelo de asignación de capital, la estructura óptima del balance y la estructura adecuada de la cotización en bolsa.

MYTILINEOS está comprometida con el crecimiento internacional, aprovechando su impacto probado y geográficamente diverso, siempre basándose en su herencia griega, ingenio y espíritu emprendedor, dentro de un sólido entorno de gobernanza.

En este contexto, MYTILINEOS está considerando una posible salida a la bolsa internacional, incluyendo la Bolsa de Londres, en los próximos 12 a 18 meses, teniendo en cuenta su presencia geográfica cada vez más diversificada, con el objetivo de ofrecer una mayor liquidez a sus inversores. Independientemente del resultado de esta revisión estratégica, MYTILINEOS sigue comprometida con su contribución a la economía y la sociedad griegas, con operaciones sólidas y generación de ingresos fiscales en Grecia y la expectativa de mantener una cotización en la Bolsa de Atenas, donde MYTILINEOS participa desde 1995.

MYTILINEOS ha logrado una transformación significativa en los últimos años, que se muestra a través de un crecimiento casi 4 veces mayor de los ingresos y la rentabilidad en los 5 años previos a 2023. MYTILINEOS tiene como objetivo fortalecer aún más su amplio alcance internacional, así como su sólida posición nacional. La revisión estratégica pretende garantizar que MYTILINEOS continúe su trayectoria de crecimiento y se mantenga totalmente alineada, en todos los segmentos de negocio, con su visión estratégica a largo plazo, a la vez que maximiza el valor entregado a los accionistas.

Citigroup Global Markets Europe AG y Morgan Stanley & Co. International plc ejercen como asesores financieros de MYTILINEOS en su revisión estratégica.

Clifford Chance LLP ejerce como asesor legal internacional.

Zepos & Yannopoulos ejerce como asesor legal en relación con la legislación griega.

EY ejerce como asesor fiscal internacional.

MYTILINEOS:

ΜYTILINEOS Energy & Metals es una empresa multinacional industrial y energética, líder en las industrias metalúrgica y energética, centrada en la sostenibilidad y la economía circular. La Compañía cotiza en la Bolsa de Atenas, con un volumen de negocios consolidado de 5,492 mil millones de euros y un EBITDA de 1,014 mil millones de euros. MYTILINEOS es un punto de referencia para la metalurgia ecológica competitiva a nivel europeo y mundial, a la vez que opera la única unidad de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario integrada verticalmente en la Unión Europea (UE) con instalaciones portuarias de propiedad privada. En el sector energético, MYTILINEOS ofrece soluciones integrales, que abarcan proyectos de energía térmica y renovable, distribución y comercialización de electricidad, junto con inversiones en infraestructura de red, almacenamiento de baterías y otras tecnologías ecológicas. La compañía está activa en los mercados en 40 países, de los cinco continentes, adoptando un modelo sinérgico a gran escala entre los sectores de la metalurgia y la energía, mientras que lleva a cabo el desarrollo integral de grandes proyectos de infraestructura energética.

Para obtener más información, visite: www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Descargo de responsabilidad : Citigroup Global Markets Europe AG ("Citi"), que está regulada por el Banco Central Europeo y la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), y Morgan Stanley & Co. International plc, que está autorizada por la Autoridad de Regulación Prudencial ("PRA, en inglés") y regulada por la PRA y la Autoridad de Conducta Financiera ("FCA, en inglés"), actúan como asesores financieros de MYTILINEOS S.A. y nadie más en relación con la transacción y los asuntos descritos en este documento, y no será responsable ante nadie que no sea MYTILINEOS S.A. por proporcionar las protecciones otorgadas a los clientes de Citi o Morgan Stanley, respectivamente, o por proporcionar asesoramiento en relación con cualquier asunto mencionado en este documento. Ni Citi ni Morgan Stanley, ni ninguna de sus respectivas subsidiarias, sucursales o filiales deben o aceptan ningún deber, ni ningún tipo de responsabilidad (ya sea directa o indirecta, contractual, extracontractual, legal o de otro tipo) hacia ninguna persona que no sea cliente de Citi o Morgan Stanley, según corresponda, en relación con cualquier asunto mencionado en este documento.

ESTE ANUNCIO NO CONSTITUYE NI FORMA PARTE DE NINGUNA OFERTA DE VENTA O SOLICITUD DE NINGUNA OFERTA PARA COMPRAR NINGÚN VALOR EMITIDO POR MYTILINEOS NI FORMARÁ PARTE DE LA BASE O SE CONFIARÁ EN ÉL EN RELACIÓN CON CUALQUIER CONTRATO O COMPROMISO PARA COMPRAR VALORES EMITIDOS POR MYTILINEOS

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2384981/MYTILINEOS_Energy_and_Metals_Logo.jpg

FUENTE MYTILINEOS Energy & Metals