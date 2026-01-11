ApexVision estreia na CES 2026: a Guide Sensmart inaugura a era da ultraclareza da imagem térmica

LAS VEGAS, 11 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Guide Sensmart (Estande 21740, Central Hall), líder global em tecnologia de imagem térmica, lançou oficialmente sua inovação de imagem térmica de última geração – ApexVision – acompanhada de uma série de novos produtos desenvolvidos com essa tecnologia. Este lançamento representa um salto significativo para o setor, que permite que se deixe simplesmente de "ver o calor" para "ver com clareza, precisão e inteligência", marcando assim o início de uma nova era definida pela ultraclareza.

Guide Sensmart apresenta ApexVision na CES 2026 (PRNewsfoto/Guide Sensmart)

Reação no andar da CES: "Ultraclareza" atrai grande interesse

No estande da Guide Sensmart, demonstrações ao vivo dos produtos com tecnologia ApexVision atraíram grande atenção de analistas do setor e da mídia global. Comparações práticas — tais como, manter detalhes nítidos de imagens de alvos distantes e fornecer imagens definidas e sem manchas de objetos em movimento rápido — receberam elogios constantes. Muitos visitantes profissionais observaram que essa clareza confiável do tipo "o que você vê é o que você obtém" aumentaria diretamente a eficiência operacional e a segurança na tomada de decisões.

A ApexVision integra hardware e software: combina o detector ApexCore S1 de alta sensibilidade, a plataforma de processamento Nexus 1.0 e algoritmos otimizados para cada cenário. Juntos, permitem à ApexVision superar com sucesso desafios persistentes, como baixo contraste em ambientes complexos, perda de detalhes em longas distâncias ou alta ampliação, desfoque de movimento em objetos em movimento rápido e detecção imprecisa de pequenas diferenças de temperatura.

Da arquitetura à aplicação: um portfólio completo e otimizado

No andar da CES, a Guide Sensmart demonstrou como a ApexVision proporciona melhorias concretas em dispositivos térmicos. As ferramentas de termografia (por exemplo, câmeras térmicas E3S, H6S) utilizam o algoritmo SharpIR 2.0 para fornecer medições de temperatura estáveis e precisas em ambientes exigentes, permitindo que os inspetores identifiquem falhas ocultas com maior confiança. As ferramentas ópticas para caça ao ar livre (por exemplo, o monocular TD650LS e os binóculos TN650MS) se beneficiam da tecnologia Hyper-Light 2.0, que permite aos usuários identificar animais selvagens noturnos na escuridão total e rastrear alvos em movimento rápido, mantendo imagens nítidas e claras, mesmo com zoom de 10×.

"O lançamento da ApexVision representa um marco em que nosso desenvolvimento tecnológico verticalmente integrado se traduz em valor real para os usuários", afirmou um porta-voz da Guide Sensmart. "É mais do que um mero conjunto de especificações — ela proporciona a certeza da ultraclareza a todos os usuários profissionais."

A estreia da ApexVision na CES 2026 representa mais do que uma rotineira atualização de produto. Ao resolver os dilemas de longa data entre sensibilidade, estabilidade e robustez ambiental, a Guide Sensmart está levando a imagem térmica para a Era da Ultraclareza, construindo um futuro mais claro, seguro e eficiente.

Estamos interessados em estabelecer uma parceria de colaboração com você. Saiba mais sobre a Guide Sensmart em https://www.guideir.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858248/3__Guide_Sensmart_Showcases_ApexVision_at_CES_2026.jpg

FONTE Guide Sensmart