Présentation d'ApexVision au salon CES (Consumer Electronics Show) 2026 : Guide Sensmart fait entrer l'imagerie thermique dans l'ère de l'ultranetteté

LAS VEGAS, 9 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Guide Sensmart (stand 21740, hall central), leader mondial de la technologie d'imagerie thermique, a officiellement lancé ApexVision, son innovation dans le domaine de l'imagerie thermique de nouvelle génération, ainsi qu'une série de nouveaux produits dotés de cette technologie. Ce lancement représente une avancée systémique pour ce secteur, qui passe de la simple « vision de la chaleur » à la « vision avec clarté, précision et intelligence » pour marquer l'aube d'une nouvelle ère définie par l'ultranetteté.

Réactions en direct du salon CES : l'« ultranetteté » suscite une profonde adhésion

Sur le stand de Guide Sensmart, les démonstrations en direct de produits mettant en avant ApexVision ont attiré une attention considérable de la part des analystes industriels et des médias internationaux. Des comparaisons pratiques, montrant le maintien de détails visuels clairs sur des cibles éloignées et la production d'images nettes et sans bavures d'objets qui se déplacent rapidement, ont donné lieu à des éloges constants. De nombreux visiteurs professionnels ont noté que la fiabilité de cette netteté, de type « ce que vous voyez est ce que vous obtenez », devrait directement améliorer l'efficacité opérationnelle et la confiance lors de la prise de décision.

ApexVision intègre à la fois le matériel et le logiciel : il combine le détecteur ApexCore S1 à haute sensibilité, la plateforme de traitement Nexus 1.0 et des algorithmes optimisés en fonction des scénarios. Dans l'ensemble, ApexVision permet de remédier avec succès à des difficultés persistantes telles que le faible contraste dans des environnements complexes, la perte de détails en cas de longue portée ou de fort agrandissement, le flou cinétique sur des objets se déplaçant rapidement et la détection imprécise des différences de température infimes.

De l'architecture à l'application : les performances d'une gamme complète

Sur le salon CES, Guide Sensmart a démontré les améliorations concrètes apportées par ApexVision pour les appareils thermiques. Les outils de thermographie (par exemple les caméras thermiques E3S et H6S) exploitent l'algorithme SharpIR 2.0 pour fournir une mesure stable et précise de la température dans des environnements exigeants, ce qui aide les inspecteurs en bâtiment à repérer les vices cachés avec plus d'assurance. Les instruments optiques d'extérieur pour la chasse (par exemple le monoculaire TD650LS et les jumelles TN650MS) bénéficient de la technologie Hyper-Light 2.0, qui met les utilisateurs en capacité de repérer la faune nocturne dans l'obscurité totale et de suivre des cibles qui se déplacent rapidement tout en conservant des images bien nettes, même si elles sont grossies dix fois.

« Le lancement d'ApexVision marque une étape majeure, qui traduit notre développement technologique intégré verticalement en une réelle valeur ajoutée pour les utilisateurs », a déclaré un porte-parole de Guide Sensmart. « Plus qu'un ensemble de spécifications, c'est la certitude de l'ultranetteté qui est mise à la portée de tous les utilisateurs professionnels. »

Les débuts d'ApexVision au salon CES 2026 représentent bien plus qu'une simple mise à jour régulière de produit. En rendant obsolètes les compromis de longue date entre sensibilité, stabilité et fiabilité environnementale, Guide Sensmart construit un avenir plus clair, plus sûr et plus efficace pour faire entrer l'imagerie thermique dans l'ère de l'ultranetteté.

