ApexVision debuta en CES 2026: Guide Sensmart marca el comienzo de la ultra claridad en la termografía

LAS VEGAS, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Guide Sensmart (expositor 21740, Central Hall), un líder mundial en tecnología termográfica, lanzó oficialmente ApexVision, su innovación termográfica de última generación, junto con una serie de nuevos productos potenciados por esta tecnología. Este lanzamiento representa un avance sistémico para la industria, que ha pasado de simplemente "ver calor" a "ver con claridad, precisión e inteligencia", marcando el inicio de una nueva era definida por la ultra-claridad.

Reacciones en la sala de exposiciones de CES: La "ultraclaridad" genera una gran participación

En el stand de Guide Sensmart, las demostraciones en vivo de productos con ApexVision atrajeron la atención de analistas del sector y medios de comunicación internacionales. Las comparaciones prácticas, como la obtención de imágenes nítidas y sin borrosidad de objetivos distantes y la obtención de imágenes nítidas y sin borrosidad de objetos en rápido movimiento, fueron elogiadas constantemente. Muchos visitantes profesionales señalaron que esta claridad fiable de "lo que se ve es lo que se obtiene" mejoraría directamente la eficiencia operativa y la confianza en la toma de decisiones.

ApexVision integra hardware y software: combina el detector ApexCore S1 de alta sensibilidad, la plataforma de procesamiento Nexus 1.0 y algoritmos optimizados para cada escenario. En conjunto, ApexVision supera con éxito desafíos persistentes como el bajo contraste en entornos complejos, la pérdida de detalle a larga distancia o con gran aumento, el desenfoque de movimiento en objetos en rápido movimiento y la detección imprecisa de pequeñas diferencias de temperatura.

De la arquitectura a la aplicación: una cartera completa y potente

En la sala de exposiciones de CES, Guide Sensmart demostró cómo ApexVision ofrece mejoras tangibles en dispositivos térmicos. Las herramientas termográficas (como las cámaras térmicas E3S y H6S) utilizan el algoritmo SharpIR 2.0 para proporcionar mediciones de temperatura estables y precisas en entornos exigentes, lo que permite a los inspectores localizar fallos ocultos con mayor confianza. Las ópticas para caza al aire libre (como el monocular TD650LS y los binoculares TN650MS) se benefician de Hyper-Light 2.0, lo que permite a los usuarios identificar fauna nocturna en completa oscuridad y rastrear objetivos en rápido movimiento, manteniendo imágenes nítidas y definidas incluso con un zoom de 10x.

"El lanzamiento de ApexVision marca un hito donde nuestro desarrollo tecnológico integrado verticalmente se traduce en valor real para los usuarios", afirmó un portavoz de Guide Sensmart. "Es más que un conjunto de especificaciones: ofrece la seguridad de la ultra-claridad a todos los usuarios profesionales".

El debut de ApexVision en CES 2026 significa más que una simple actualización rutinaria del producto. Al resolver las antiguas disyuntivas entre sensibilidad, estabilidad y robustez ambiental, Guide Sensmart está impulsando la termografía hacia la era de la ultra-claridad, construyendo un futuro más claro, seguro y eficiente.

Nos interesa explorar la posibilidad de colaborar con usted. Conozca más sobre Guide Sensmart en https://www.guideir.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858227/3__Guide_Sensmart_Showcases_ApexVision_at_CES_2026.jpg

