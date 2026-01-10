ApexVision在2026年CES上首次亮相：高德智感引領熱成像進入超清晰時代

在高德智感的展位上，由ApexVision驅動的現場產品演示，吸引了從行業分析師到全球媒體的廣泛關注。保持遠距離目標的清晰成像細節，以及對快速移動物體實現清晰無拖影成像等實操對比演示，贏得了一致讚譽。許多專業參觀者指出，這種可靠的「所見即所得」式清晰度將直接提升作業效率，並增強決策信心。

ApexVision集成了軟件和硬件的多重升級：它融合了高靈敏度的ApexCore S1探測器、Nexus 1.0處理平台以及針對場景優化的算法。在三者協同作用下，ApexVision成功攻克了長期存在的諸多難題，例如複雜環境下的低對比度問題、遠程或高倍放大時的細節丟失問題、快速移動物體的動態模糊問題，以及微小溫差檢測不準確的問題。

從架構設計到應用落地：全方位賦能的完整產品體系

在CES展區，高德智感展示了ApexVision如何為各類熱成像設備帶來顯著性能提升。在熱成像工具領域（如E3S、H6S熱成像儀），借助SharpIR 2.0算法，這些設備可以在嚴苛環境下實現穩定精準的溫度測量，助力檢測人員更自信地定位隱蔽故障。在戶外狩獵光學設備方面（如TD650LS單筒望遠鏡和TN650MS雙筒望遠鏡），得益於Hyper-Light 2.0技術，用戶能夠在全黑環境中清晰識別夜間活動的野生動物，並在追蹤快速移動目標時，即便放大至10倍焦距仍能保持畫面乾淨清晰。

高德智感的發言人表示：「ApexVision的發佈是一座里程碑，表明我們將垂直整合技術研發轉化為真實的用戶價值。這不僅僅是一組技術參數——它還為每一位專業用戶帶來了『超清晰』的確定性保障。」

ApexVision在2026年CES上的首次亮相，遠非一次常規的產品更新。通過攻克靈敏度、穩定性與環境魯棒性之間長期存在的性能權衡難題，高德智感正推動熱成像技術邁入「超清晰時代」，為構建更清晰、更安全、更高效的未來奠定技術基石。

我們熱切期待與貴方探索合作可能。訪問官網https://www.guideir.com，瞭解更多關於高德智感的信息。

SOURCE 高德智感