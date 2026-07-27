APIGA comemora 10 anos desenvolvendo a próxima geração de líderes da internet.

Programa de liderança juvenil alcança marco na formação da próxima geração da comunidade da internet na região da Ásia-Pacífico.

SINGAPURA, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Academia de Governança da Internet da Ásia-Pacífico (APIGA) celebra hoje uma década dedicada à formação da próxima geração de jovens líderes que contribuirão para moldar o futuro da Internet em toda a região da Ásia-Pacífico (APAC). Desde o seu lançamento, em 2016, mais de 359 participantes de 32 economias concluíram o programa com sucesso, construindo uma rede crescente de futuros formuladores de políticas, especialistas técnicos, acadêmicos, líderes da sociedade civil e líderes de governança da internet.

A APIGA comemora 10 anos formando a próxima geração de líderes da internet. Foto tirada em Busan, Coreia do Sul, durante a realização da APIGA 2026, entre os dias 20 e 24 de julho de 2026.

O marco foi comemorado durante uma cerimônia especial em celebração ao 10º aniversário da APIGA, realizada em Busan, Coreia do Sul, no dia 24 de julho de 2026.

"O futuro da internet depende da próxima geração de líderes, que ajudarão a garantir que ela permaneça segura, estável e acessível para todos", disse Sally Costerton, vice-presidente sênior de Engajamento Global de Partes Interessadas da ICANN. "Nos últimos 10 anos, a APIGA tem capacitado jovens líderes em toda a região da Ásia-Pacífico com os conhecimentos e a experiência prática necessários para se tornarem participantes ativos da comunidade global da internet."

A APIGA é um workshop anual de cinco dias dedicado à governança da internet e a temas correlatos. O programa é organizado em conjunto pela Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN) e pela Agência de Internet e Segurança da Coreia, junto com organizações regionais da internet, como o Centro de Informações de Rede da Ásia-Pacífico, a DotAsia e a Internet Society.

Por meio de um currículo imersivo e interativo, os participantes adquirem conhecimento prático sobre o funcionamento da internet e sobre o modelo de governança da internet baseado na construção de consenso de baixo para cima, que ajudou a moldar a rede mundial de computadores. Mais importante ainda, o programa capacita os participantes a contribuírem de maneira significativa para as discussões sobre a governança da internet nos níveis local, regional e global.

Com base no sucesso da APIGA, o programa expandiu-se em 2024 com o lançamento das APIGAs locais, aproximando a educação sobre governança da Internet das comunidades em toda a região. Concebidos em torno do mesmo estilo de aprendizagem imersiva e prática, os APIGAs locais oferecem programas mais curtos e adaptados ao contexto local. Esses programas abordam questões locais e podem ser ministrados no idioma local. Em apenas dois anos, as APIGAs locais se expandiram para dez economias, ampliando as oportunidades de envolvimento dos jovens e fortalecendo a participação regional na governança da internet.

Ao entrar em sua segunda década, o APIGA permanece focado em preparar a próxima geração para ajudar a moldar uma internet aberta, segura, estável e globalmente interoperável.

A APIGA faz parte do compromisso mais amplo da ICANN de desenvolver futuros líderes da internet por meio de iniciativas de engajamento juvenil. Esses esforços incluem o NextGen@ICANN, que apresenta as Reuniões Públicas da ICANN e o modelo multissetorial de governança da internet a estudantes universitários e profissionais em início de carreira.

Para saber mais sobre a APIGA, visite www.apiga.asia.

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma Internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa na Internet, você precisa digitar um endereço (um nome ou número) em seu computador ou outro dispositivo. Esse endereço deve ser exclusivo para que os computadores saibam onde se encontrar. A ICANN ajuda a coordenar e apoiar estes identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi fundada em 1998 como uma corporação de utilidade pública sem fins lucrativos com uma comunidade de participantes de todo o mundo.

FONTE ICANN