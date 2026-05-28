Comunicado à imprensa: Fórum de políticas da ICANN86 reúne a comunidade global da Internet em Sevilha

BRUXELAS, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) realizará sua 86ª Reunião Pública, o Fórum de Políticas da ICANN86, em Sevilha, Espanha, de 8 a 11 de junho de 2026, no Centro de Conferências e Exposições FIBES.

Organizada pelo Ministério da Transformação Digital e da Função Pública da Espanha, a ICANN86 reunirá participantes de governos, da sociedade civil, do setor empresarial e da comunidade técnica para colaborar em questões políticas, técnicas e de governança que permitam o funcionamento da Internet além das fronteiras.

A ICANN coordena os principais sistemas técnicos essenciais para o funcionamento global da Internet, incluindo o Sistema de Nomes de Domínio (DNS) e os endereços do Protocolo de Internet. A ICANN86, a reunião semestral da ICANN, terá como foco o trabalho atual da comunidade em áreas que incluem a mitigação de abusos do DNS, o acesso a dados de registro de nomes de domínio, a segurança e resiliência do DNS, a Aceitação Universal, os Nomes de Domínio Internacionalizados e a governança dos sistemas que dão suporte à coordenação global dos recursos numéricos da Internet.

Embora sejam de natureza técnica, essas questões têm um amplo impacto na Internet e nos 6 bilhões de pessoas que a utilizam. Elas determinam como a Internet se mantém segura e estável, como lidar com abusos, como ampliar o acesso multilíngue e como a Internet continua a funcionar como um sistema único e globalmente interoperável.

"A ICANN86 ocorre em um momento em que cresce a atenção voltada para a forma como a Internet é coordenada e como os principais sistemas técnicos operam além das fronteiras", afirmou Kurtis Lindqvist, presidente e diretor executivo da ICANN. "Isso torna o modelo da ICANN, baseado no consenso e envolvendo múltiplas partes interessadas, ainda mais importante. Em Sevilha, a comunidade continuará seu trabalho nas questões técnicas e políticas de competência da ICANN por meio de processos que contribuem para manter a Internet estável, segura e interoperável em todo o mundo."

Durante a ICANN86, as Organizações de Apoio e os Comitês Consultivos da ICANN continuarão seu trabalho de elaboração de políticas e assessoria sobre questões de competência da ICANN. A ICANN também convidou estudantes e jovens profissionais a se envolverem com a comunidade por meio do NextGen@ICANN e do programa de bolsas da ICANN. Entre as sessões de destaque estão a sessão plenária de abertura do Comitê consultivo governamental, o workshop sobre segurança das extensões de segurança do DNS e uma sessão dedicada às mulheres no DNS.

"A Espanha tem o prazer de receber a ICANN e sua comunidade em Sevilha para a Reunião pública da ICANN86", afirmou a Sra. María González Veracruz, secretária de Estado para a digitalização e inteligência artificial do Ministério da transformação digital e do serviço público da Espanha. "Estamos orgulhosos de sediar este encontro global e os debates sobre a coordenação dos sistemas que ajudam a manter a Internet funcionando e as pessoas conectadas."

A ICANN86 será a segunda reunião pública da ICANN na Espanha, após a realizada em Barcelona em 2018.

O encontro será realizado em formato híbrido, permitindo a participação tanto presencial quanto à distância. As inscrições presenciais já estão abertas e serão encerradas no domingo, 7 de junho de 2026. O registro remoto permanecerá disponível até o final da reunião.

Para obter mais informações e se registrar, acesse a página da reunião da ICANN86.

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma Internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa na internet, você precisa digitar um endereço – um nome ou um número – em seu computador ou outro dispositivo. Esse endereço deve ser exclusivo para que os computadores saibam onde encontrar uns aos outros. A ICANN ajuda a coordenar e dar suporte a esses identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi fundada em 1998 como uma organização sem fins lucrativos de utilidade pública, com uma comunidade de participantes de todo o mundo.

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FONTE ICANN