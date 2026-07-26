APIGA celebra sus 10 años dedicados a formar a la próxima generación de líderes de Internet

El programa jóvenes líderes alcanza un hito en la mentoria de la próxima generación de miembros de la comunidad de Internet en Asia-Pacífico

SINGAPUR, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La Academia de Gobernanza de Internet de Asia-Pacífico (APIGA) celebra, hoy, una década dedicada a la preparación de la próxima generación de jóvenes líderes para ayudar a forjar el futuro de Internet en la región de Asia-Pacífico. Desde su lanzamiento en 2016, más de 359 participantes de 32 economías han completado con éxito la formación académica, dando lugar a una red creciente de futuros hacedores de políticas, expertos técnicos, profesionales académicos, líderes de la sociedad civil y líderes en gobernanza de Internet.

APIGA Celebrates 10 Years of Developing the Next Generation of Internet Leaders. Photo taken in Busan, South Korea during APIGA 2026 (20–24 July 2026).

La conmemoración del hito se realizó durante una ceremonia especial de aniversario celebrada en la décima edición de APIGA en Busan, Corea del Sur el 24 de julio de 2026.

"El futuro de Internet depende de la próxima generación de líderes que contribuirán a garantizar que Internet siga siendo segura, estable y accesible para todos", señaló Sally Costerton, Vicepresidente Sénior de Participación Global de Partes Interesadas. "Durante los últimos 10 años, APIGA ha dotado a los jóvenes líderes de Asia-Pacífico con conocimiento y experiencia práctica para que sean colaboradores activos dentro de la comunidad de Internet global.

APIGA es un taller anual de cinco días que se centra en temas relacionados con Internet y la gobernanza de Internet". El programa está organizado conjuntamente por la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) y la Agencia de Internet y Seguridad de Corea, junto con organizaciones regionales de Internet como el Centro de Información de Redes de Asia-Pacífico, DotAsia, e Internet Society.

Mediante un programa de estudios inmersivo e interactivo, los participantes adquieren conocimientos prácticos sobre cómo funciona Internet y sobre el modelo ascendente de generación de consenso de la gobernanza de Internet, que ha contribuido a dar forma a Internet. Lo más importante es que el programa brinda a los participantes herramientas necesarias para contribuir de forma significativa a los debates sobre gobernanza de Internet a nivel local, regional y global.

A partir del éxito de APIGA, el programa se amplió en 2024 con el lanzamiento de las ediciones locales de APIGA, lo que acercó la formación sobre gobernanza de Internet a todas las comunidades de la región. Las ediciones locales de APIGA, diseñadas en torno al mismo estilo de aprendizaje inmersivo y de carácter práctico, ofrecen programas más cortos y adaptados a cada lugar que abordan cuestiones locales y pueden impartirse en idioma local. En apenas dos años, las ediciones locales de APIGA se han extendido a diez economías, lo que ha ampliado las oportunidades para la participación de los jóvenes y ha fortalecido la participación regional en la gobernanza de Internet.

Al iniciar su segunda década, APIGA mantiene su enfoque en formar a la próxima generación para que contribuya a seguir dando forma a una Internet abierta, segura, estable e interoperable a nivel mundial.

APIGA forma parte del compromiso más amplio de la ICANN de desarrollar futuros líderes mediante iniciativas de participación para jóvenes. Estos esfuerzos incluyen NextGen@ICANN, que introduce a los estudiantes universitarios y profesionales noveles a las reuniones públicas de la ICANN y al modelo multisectorial de la gobernanza de Internet.

Para más información sobre APIGA, visitar www.apiga.asia.

Acerca de la ICANN

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet global, unificada, estable y segura. Para contactar a otra persona en Internet, debemos ingresar una dirección –un nombre o un número– en nuestra computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras puedan localizarse unas a otras. La ICANN ayuda a coordinar y brindar soporte a estos identificadores únicos en todo el mundo. La ICANN fue creada en 1998 como una corporación de bien público y sin fines de lucro con una comunidad integrada por participantes de todo el mundo.