Comunicado à imprensa: ICANN anuncia próxima grande atualização de segurança da Internet

LOS ANGELES, 20 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) anunciou hoje que planeja alterar a base de confiança do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) em 11 de outubro de 2026. Essa alteração, conhecida como rollover, é uma etapa importante para manter a segurança, estabilidade e resiliência de longo prazo do DNS.

A base de confiança é formalmente conhecida como Chave de Assinatura de Chave (KSK) da zona raiz das Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC). A KSK é a chave criptográfica no núcleo da base de confiança do DNSSEC e é usada para verificar que as respostas do DNS são legítimas e não foram modificadas durante a transmissão. O DNSSEC ajuda a garantir que os usuários da Internet recebam dados autênticos de DNS ao acessar sites e serviços on-line. O processo de rollover substitui a KSK atual por uma nova, para manter fortes proteções de segurança criptográfica em todo o DNS global.

"O rollover da base de confiança é um processo cuidadosamente coordenado que ajuda a proteger a integridade do DNS", disse Kim Davies, vice-presidente de Serviços da Internet Assigned Numbers Authority (IANA) e presidente da Public Technical Identifiers (PTI). "Embora a maioria dos usuários da Internet não perceba nenhuma mudança, os operadores de software DNS devem confirmar que seus sistemas estão devidamente configurados para confiar na nova chave antes do rollover."

A ICANN, por meio de suas funções da IANA, gerencia a zona raiz do DNS e coordena o rollover em colaboração com parceiros de toda a comunidade global da Internet. Para minimizar o risco de interrupção, a ICANN publica a nova KSK com bastante antecedência, permitindo que os operadores impactados tenham tempo suficiente para atualizar os sistemas e verificar se os mecanismos automatizados de atualização da base de confiança funcionam corretamente.

O processo de rollover segue um cronograma de implementação em fases que começou em 2024 e será concluído em 2027. Durante esse período, tanto a KSK atual quanto a nova permanecerão válidas, dando aos resolvedores recursivos – os sistemas operados por provedores de serviços de Internet, empresas e outras organizações que consultam e verificam informações de DNS em nome dos usuários – tempo para adotar a nova base de confiança antes que a nova KSK comece a assinar a zona raiz em outubro de 2026 e a chave antiga seja desativada em janeiro de 2027.

Os operadores que executam resolvedores recursivos validadores, especialmente aqueles com bases de confiança configuradas manualmente ou software mais antigo, são incentivados a revisar seus sistemas e verificar a preparação para o rollover. A falha em atualizar os sistemas pode resultar em falhas na resolução de DNS após a data do rollover.

Mais informações sobre o rollover da KSK, incluindo orientações operacionais e recursos técnicos, estão disponíveis em Página de informações sobre o rollover da KSK da ICANN.

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa na internet, você precisa digitar um endereço – um nome ou um número – em seu computador ou outro dispositivo. Esse endereço deve ser exclusivo para que os computadores saibam onde encontrar uns aos outros. A ICANN ajuda a coordenar e dar suporte a esses identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi fundada em 1998 como uma corporação sem fins lucrativos de benefício público com uma comunidade de participantes de todo o mundo. Para mais informações, acesse ICANN.

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FONTE ICANN