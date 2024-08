APRESENTANDO A SUPERESTRELA GLOBAL GIGI HADID COMO NOVA EMBAIXADORA PARA MILLION GOLD FOR HER

PARIS, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Rabanne tem uma longa história em nomear embaixadores inesquecíveis: figuras icônicas que capturam o espírito e a missão de quebra de regras da La Maison, estimulando a próxima geração a forjar um futuro mais criativo e inclusivo.

Este ano, Rabanne faz sua nomeação de embaixador mais ousada até agora, anunciando orgulhosamente a superestrela global Gigi Hadid como rosto de Million Gold For Her: A primeira de um novo universo visionário de fragrâncias que capturam as facetas mais inebriantes e estimulantes da feminilidade em um frasco ultradesejável que apresenta o elo XL das joias exclusivas de Rabanne.

Quem melhor do que Gigi Hadid para dar vida a essa nova fronteira de fragrâncias? Uma das supermodelos mais influentes de sua geração, Gigi também é apresentadora de TV e empresária – um ícone incomparável e aspiracional para mulheres de todo o mundo. Deslumbrante, dinâmica e assumidamente ela mesma, Gigi Hadid usa a autoexpressão como um meio de alimentar sua ascensão imparável, atraindo mais de 78 milhões de seguidores no Instagram. Hoje, Gigi lidera um momento histórico na história das fragrâncias de Rabanne, representando uma feminilidade intransigente e destemida em uma nova e poderosa fragrância iluminada pelo ouro.

Com o lançamento de Million Gold For Her, Gigi é a estrela de uma campanha eletrizante que visa inspirar a próxima geração a desafiar as convenções e abraçar sua própria individualidade. Criada por Mert Alas e Manu Cossu, a campanha é definida como a declaração musical mais ousada de Rabanne até o momento: Pure/Honey, de Beyoncé, certamente o melhor hino de empoderamento e sucesso feminino.

Ao subir ao palco em um vestido Rabanne dourado incrustado com cristais Swarovski, Gigi é o centro das atenções. Ela dança, se move e faz o Rabanne estalar. Ela é uma em um milhão. Em tudo o que ela é e representa, Gigi reflete o coração pulsante e a rebeldia desafiadora de Rabanne, abrindo caminho para uma nova era de irresistível sensualidade dourada.

"O Million Gold For Her me lembra como a Rabanne é como Maison. É poderoso e bonito, com rosa, lavanda e um fundo de almíscar mineral salgado. Eu adoro o equilíbrio. Acho que grande parte de minha personalidade tem um toque masculino, por isso gosto da mistura de elementos femininos e masculinos em uma fragrância." Gigi Hadid

"Gigi traz o espírito de nosso legado. Nela, vejo semelhanças com as musas icônicas de Monsieur Rabanne – de Jane Birkin a Jane Fonda como Barbarella. Ela também traz sua própria personalidade distinta, o que a torna a personificação perfeita da mulher Rabanne moderna." Jerome Leloup – Vice-Presidente da Rabanne

Gigi aparecerá na campanha a partir de 26 de agosto de 2024. Million Gold For Her estará disponível em embalagens de 30 ml, 50 ml, 90 ml e recarga de 200 ml, além de loção corporal e m desodorante em spray.

