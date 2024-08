WIR PRÄSENTIEREN DEN GLOBALEN SUPERSTAR GIGI HADID ALS NEUE BOTSCHAFTERIN FÜR MILLION GOLD FOR HER

PARIS, 27. August 2024 /PRNewswire/ -- Rabanne hat eine lange Tradition in der Ernennung unvergesslicher Botschafter und Botschafterinnen: ikonische Persönlichkeiten, die den Geist und die Mission von La Maison verkörpern und jede neue Generation dazu anregen, eine kreativere und integrativere Zukunft zu gestalten.

In diesem Jahr erfolgt die bisher kühnste Botschafterernennung von Rabanne mit der stolzen Bekanntgabe, dass der weltweite Megastar Gigi Hadid das Gesicht von Million Gold For Her ist: Der erste Teil eines visionären neuen Duftuniversums, das die berauschendsten und aufregendsten Facetten der Weiblichkeit in einem extrem begehrenswerten Flakon einfängt, der mit dem „XL Link", dem typischen großen Kettenglied von Rabannes unverwechselbarem Schmuck, verziert ist.

Wer wäre besser geeignet als Gigi Hadid, um diese neue Duftrichtung ins Leben zu rufen? Als eines der einflussreichsten Supermodels ihrer Generation ist Gigi auch Fernsehmoderatorin und Unternehmerin – eine unvergleichliche Ikone, die Frauen auf der ganzen Welt anspornt. Gigi Hadid ist schillernd, dynamisch und ganz sie selbst. Sie nutzt ihre Selbstdarstellung als Mittel, um ihren unaufhaltsamen Aufstieg voranzutreiben und hat mehr als 78 Millionen Follower auf Instagram. Heute übernimmt Gigi in einem historischen Moment in der Geschichte der Rabanne-Düfte die Führung und repräsentiert eine kompromisslose, furchtlose Weiblichkeit mit einem kraftvollen neuen Duft, der durch Gold zum Leuchten gebracht wird.

Mit der Einführung von Million Gold For Her spielt Gigi die Hauptrolle in einer elektrisierenden Kampagne, die die nächste Generation dazu inspirieren soll, sich über Konventionen hinwegzusetzen und ihre eigene Individualität zu leben. Die von

Mert Alas und Manu Cossu erstellte Kampagne ist von dem bisher kühnsten musikalischen Statement von Rabanne begleitet: Pure/Honey von Beyoncé, sicherlich die ultimative Hymne für weibliche Ermächtigung und Erfolg.

Sobald sie die Bühne in einem goldenen Rabanne-Kleid mit Swarovski-Kristallen betritt, macht sie sich den Platz im Rampenlicht zu eigen. Sie tanzt, bewegt sich, schnipst im typischen Rabanne-Stil mit den Fingern. Sie ist eine von vielen. In allem, was sie ist und wofür sie steht, spiegelt Gigi das klopfende Herz und die trotzige Rebellion von Rabanne wider und ebnet den Weg für eine neue Ära der unwiderstehlichen goldenen Sinnlichkeit.

„Million Gold For Her erinnert mich an den Eindruck, den auch das Unternehmen Rabanne hinterlässt. Es ist kraftvoll und schön, mit Rose, Lavendel und einem salzigen, mineralischen Moschusunterton. Ich liebe dieses Gleichgewicht. Ich denke, dass viel von meiner Persönlichkeit maskulin angehaucht ist, daher mag ich die Mischung aus femininen und maskulinen Elementen in einem Duft." Gigi Hadid

„Gigi verkörpert den Geist unseres kulturellen Erbes. Ich sehe bei ihr Ähnlichkeiten mit den legendären Musen von Monsieur Rabanne – von Jane Birkin bis Jane Fonda in der Rolle der Barbarella. Außerdem bringt sie ihre eigene Persönlichkeit mit, die sie zur perfekten Verkörperung der modernen Rabanne-Frau macht." Jerome Leloup – Vizepräsident Rabanne

Gigi wird ab dem 26. August 2024 in der Kampagne zu sehen sein. Million Gold For Her wird in den Größen 30 ml, 50 ml, 90 ml und als 200-ml-Nachfüllpackung sowie als Bodylotion und Deodorant-Spray erhältlich sein.

