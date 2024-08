LA SUPERSTAR MONDIALE GIGI HADID DEVIENT AMBASSADRICE POUR MILLION GOLD FOR HER

PARIS, 26 août 2024 /PRNewswire/ -- Rabanne a une longue tradition de nomination d'ambassadrices inoubliables : des figures emblématiques qui incarnent l'esprit et la mission de la Maison, galvanisant la prochaine génération pour forger un avenir plus créatif et plus inclusif.

Cette année, Rabanne a nommé l'ambassadrice la plus audacieuse à ce jour, en annonçant fièrement la mégastar Gigi Hadid comme visage de Million Gold For Her : un nouvel univers de parfums visionnaires qui capture les facettes les plus enivrantes et exaltantes de la féminité dans un flacon ultra-désirable arborant le maillon XL du bijou emblématique de Rabanne.

Qui de mieux que Gigi Hadid pour donner vie à cette nouvelle frontière de la parfumerie ? Gigi, l'un des mannequins les plus influents de sa génération, est également présentatrice de télévision et entrepreneuse. Elle est une icône incomparable qui fait rêver les femmes du monde entier. Éblouissante, dynamique et sans complexe, Gigi Hadid utilise l'expression de soi comme moyen d'alimenter son ascension fulgurante, attirant plus de 78 millions de followers sur Instagram. Aujourd'hui, Gigi est à la tête d'un moment historique dans l'histoire des parfums Rabanne, représentant une féminité intrépide et sans compromis dans une nouvelle fragrance puissante qui embrasse l'ivresse d'un succès doré.

Avec le lancement de Million Gold For Her, Gigi est la star d'une campagne électrisante destinée à inspirer la prochaine génération à défier les conventions et à embrasser sa propre individualité. Créé par Mert Alas et Manu Cossu, la campagne est consacrée à la déclaration musicale la plus audacieuse de Rabanne à ce jour : Pure/Honey de Beyoncé, certainement l'hymne ultime de l'émancipation et de la réussite féminines.

Alors qu'elle monte sur scène dans une robe Rabanne dorée incrustée de cristaux Swarovski, Gigi est sous les feux de la rampe. Elle danse, elle bouge, elle fait briller Rabanne. Elle est exceptionnelle. Dans tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle représente, Gigi reflète le cœur battant et la rébellion provocante de Rabanne, ouvrant la voie à une nouvelle ère de sensualité dorée irrésistible.

« Million Gold for her me rappelle ce que Rabanne représente en tant que Maison. C'est puissant et beau, avec de la rose, de la lavande et un musc minéral salé. J'aime l'équilibre. Je pense qu'une grande partie de ma personnalité a des traits masculins, c'est pourquoi j'aime le mélange d'accords féminins et masculins dans un parfum ». Gigi Hadid

« Gigi apporte l'esprit de notre héritage. Je vois en elle des similitudes avec les muses emblématiques de Monsieur Rabanne, de Jane Birkin à Jane Fonda dans le rôle de Barbarella. Elle apporte également sa propre personnalité qui fait d'elle l'incarnation parfaite de la femme Rabanne moderne ». Jérôme Leloup – Vice-président Rabanne

Gigi apparaîtra dans la campagne à partir du 26 août 2024. Million Gold For Her sera disponible en 30ml, 50ml, 90ml et une recharge de 200ml, ainsi qu'en lotion pour le corps et en spray déodorant.

