PRESENTACIÓN DE LA SUPERESTRELLA MUNDIAL GIGI HADID COMO NUEVA EMBAJADORA DE « MILLION GOLD FOR HER »

PARÍS, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Rabanne cuenta con un largo historial de inolvidables embajadores: figuras icónicas que capturan el espíritu y la misión rompedores de la Maison, impulsando a las nuevas generaciones a forjar un futuro más creativo e inclusivo.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/English/9286251-global-superstar-gigi-hadid-new-ambassador-million-gold-for-her/

INTRODUCING GLOBAL SUPERSTAR GIGI HADID AS A NEW AMBASSADOR FOR MILLION GOLD FOR HER INTRODUCING GLOBAL SUPERSTAR GIGI HADID AS A NEW AMBASSADOR FOR MILLION GOLD FOR HER

Este año, Rabanne hace gala de su embajadora más audaz hasta la fecha, presentando con orgullo a la megaestrella mundial Gigi Hadid como el rostro de Million Gold For Her: La primera de un nuevo y visionario universo de fragancias que capta las facetas más embriagadoras y estimulantes de la feminidad en un frasco extremadamente deseable con el eslabón XL de la emblemática joya de Rabanne.

¿Quién mejor que Gigi Hadid para dar vida a esta nueva frontera de las fragancias? Gigi, una de las supermodelos más influyentes de su generación, es también presentadora de televisión y empresaria, un icono incomparable que inspira a mujeres de todo el mundo. Deslumbrante, dinámica y descaradamente ella misma, Gigi Hadid utiliza la autoexpresión como medio para impulsar su imparable ascenso, atrayendo a más de 78 millones de seguidores en Instagram. Gigi lidera ahora un momento histórico en la historia de las fragancias de Rabanne, representando una feminidad intrépida y sin concesiones en una nueva y poderosa fragancia iluminada por el oro.

Con el lanzamiento de Million Gold For Her, Gigi protagoniza una electrizante campaña destinada a inspirar a la próxima generación a desafiar los convencionalismos y disfrutar su propia individualidad. Creada por

Mert Alas y Manu Cossu, la campaña está ambientada en la declaración musical más audaz de Rabanne: Pure/Honey de Beyoncé, sin duda el himno definitivo del empoderamiento y el éxito femeninos.

Con un vestido dorado de Rabanne con incrustaciones de cristal de Swarovski, Gigi acapara todas las miradas. Baila, se mueve, hace chasquear la Rabanne. Ella es una entre un millón. En todo lo que es y todo lo que representa, Gigi refleja el corazón palpitante y la rebeldía desafiante de Rabanne, marcando el camino de una nueva era de irresistible sensualidad dorada.

«Million Gold for her refleja la esencia de Rabanne como Maison. Es intensa y elegante, con notas de rosa, lavanda y un sutil toque de almizcle mineral salado. Me encanta este equilibrio. Creo que gran parte de mi personalidad tiene matices masculinos, por eso me gusta la mezcla de elementos femeninos y masculinos en una fragancia». Gigi Hadid

«Gigi aporta el espíritu de nuestro legado. En ella veo similitudes con las musas icónicas de Monsieur Rabanne, desde Jane Birkin hasta Jane Fonda como Barbarella. Además, aporta una personalidad distintiva que encarna a la perfección a la mujer moderna de Rabanne» Jerome Leloup - Vicepresidente de Rabanne

Podremos ver a Gigi en la campaña a partir del 26 de agosto de 2024. Million Gold For Her estará disponible en frascos de 30 ml, 50 ml, 90 ml y un recambio de 200 ml, así como una loción corporal y un desodorante en spray.

Contact:

[email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2488578/Rabanne.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2487585/Rabanne_Gigi_Hadid.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2454858/4872165/RABANNE_Logo.jpg