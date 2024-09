Apresentando o Huion Kamvas 13 (Gen 3): É onde a arte começa

LOS ANGELES, 2 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em setembro, a Huion anunciou o lançamento da iteração de tela com caneta Kamvas 13, chamada de Kamvas 13 (Gen 3) para distingui-la de sua antecessora.

A versão original foi lançada em 2020 e rapidamente se tornou uma escolha popular e portátil para estudantes de arte e entusiastas com orçamento limitado. Como esperado, conquistou uma fatia do mercado de telas pequenas.

À medida que as tecnologias do setor digital evoluem, a Huion atualizou o Kamvas 13 para atender às demandas atuais do mercado e dos criadores. O Kamvas 13 (Gen 3) não apenas fornece recursos mais poderosos do que a versão inicial, mas também mantém a faixa de preços.

Destaques:

PenTech 4.0 avançado

O mais impressionante é que a Huion aplicou generosamente sua mais recente tecnologia de caneta PenTech 4.0 ao Kamvas 13 (Gen 3). Isso significa que os artistas agora podem experimentar a pressão da caneta ajustada, o rastreamento preciso do cursor e a IAF (Força de Ativação Inicial) 2g para uma experiência de escrita realista com caneta no papel, anteriormente disponível apenas no Kamvas Pro 19 e Pro 27.

Canvas Glass totalmente novo

O Canvas Glass adota o processamento antirreflexo na superfície e otimiza as propriedades antibrilho para combater efetivamente a forte interferência de luz, minimizando a granulação em fundos de cores sólidas. Além disso, fornece uma textura semelhante a papel para uma sensação de desenho real. É totalmente revestido com adesivo OC, garantindo excelente desempenho de exibição.

Representação de cores precisa

Outra grande novidade é que a tela oferece dois modos de espaço de cores. Os artistas podem selecionar o modo sRGB ou Rec.709 no menu OSD para processar vários trabalhos criativos, como web design gráfico ou produção de vídeo. Cada uma das telas é submetida a uma rigorosa calibração de cores de fábrica para atingir ΔE<1,5, garantindo uma representação precisa das cores.

Interações versáteis

Os controladores de dial duplo vêm com conforto ergonômico e feedback tátil. Com 5 teclas de pressão silenciosas combinadas, é uma ferramenta poderosa para aumentar a produtividade e a eficiência.

Com uma tela de 13,3 polegadas, o Kamvas 13 (Gen 3) é compacto e fácil de transportar em sua bolsa onde quer que você vá. Sua acessibilidade também o torna adequado para iniciantes, editores de fotos, artistas iniciantes e indivíduos envolvidos em educação on-line e trabalho de escritório.

"O Kamvas 13 (Gen 3) mostra nosso compromisso em melhorar a experiência do usuário e capacitar criadores de todos os níveis", disse Simon, diretor de produtos da Huion, "Também esperamos que o desempenho do Kamvas 13 (Gen 3) corresponda às expectativas dos usuários."

Para obter mais informações sobre o Kamvas 13 (Gen 3), acesse huion.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2487626/Introducing_Huion_Kamvas_13_Gen_3_It_is_Where_Art_Starts.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2487628/Introducing_Huion_Kamvas_13_Gen_3_It_is_Where_Art_Starts.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg

FONTE Huion