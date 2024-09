Présentation du Kamvas 13 (Gen 3) de Huion : c'est là que commence l'art

LOS ANGELES, 2 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Huion a annoncé en septembre la sortie d'une nouvelle version de l'écran à stylet Kamvas 13, qu'elle a nommé Kamvas 13 (Gen 3) pour le distinguer de son prédécesseur.

La version originale a été lancée en 2020 et est rapidement devenue un choix populaire et portable pour les étudiants en art et les amateurs au budget limité. Comme prévu, il a pris une part du marché des petits écrans.

Les technologies de l'industrie numérique ayant évolué, Huion a modernisé le Kamvas 13 pour répondre aux exigences actuelles du marché et des créateurs. Le Kamvas 13 (Gen 3) offre non seulement des capacités plus puissantes que la version initiale, mais reste également dans la même gamme de prix.

Faits saillants :

Technologie PenTech 4.0 avancée

Le plus impressionnant est que Huion a généreusement appliqué sa dernière technologie de stylet PenTech 4.0 au Kamvas 13 (Gen 3). Cela signifie que les artistes peuvent désormais profiter de la pression finement ajustée du stylet, du suivi précis du curseur et de l'IAF (force d'activation initiale) de 2 g pour une expérience d'écriture stylo sur papier plus vraie que nature, qui n'était auparavant disponibles que sur les Kamvas Pro 19 et Pro 27.

Un tout nouveau verre de toile

Le verre de toile adopte un traitement antireflet sur la surface et optimise les propriétés anti-éclat pour lutter efficacement contre les interférences lumineuses fortes, tout en minimisant la granulation sur les arrière-plans de couleur unie. En outre, il offre une texture semblable à celle du papier pour une sensation authentique de dessin. Il est entièrement laminé avec de l'adhésif optiquement transparent, garantissant d'excellentes performances d'affichage.

Une représentation fidèle des couleurs

Autre point fort, l'écran offre deux modes d'espace colorimétrique. Les artistes peuvent sélectionner le mode sRGB ou Rec.709 dans le menu OSD pour traiter divers travaux créatifs, tels que la conception web et graphique ou la production vidéo. Chaque écran est soumis à un étalonnage rigoureux des couleurs en usine pour obtenir un ΔE<1,5, garantissant une représentation fidèle des couleurs.

Des interactions polyvalentes

Les contrôleurs à double molette offrent un confort ergonomique et un retour d'information tactile. Avec 5 touches de pression silencieuses combinées, il s'agit d'un outil puissant qui permet d'accroître la productivité et l'efficacité.

Doté d'un écran de 13,3 pouces, le Kamvas 13 (Gen 3) est compact et facile à transporter dans votre sac, où que vous alliez. Son prix abordable le rend également adapté aux débutants, aux éditeurs de photos, aux artistes débutants et aux personnes engagées dans l'éducation en ligne et le travail de bureau.

"Le Kamvas 13 (Gen 3) témoigne de notre engagement à améliorer l'expérience des utilisateurs et à outiller les créateurs de tous niveaux", a déclaré Simon, directeur des produits chez Huion. "Nous espérons également que les performances du Kamvas 13 (Gen 3) seront à la hauteur des attentes des utilisateurs."

Pour plus d'informations sur le Kamvas 13 (Gen 3), veuillez consulter le site huion.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2487626/Introducing_Huion_Kamvas_13_Gen_3_It_is_Where_Art_Starts.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2487628/Introducing_Huion_Kamvas_13_Gen_3_It_is_Where_Art_Starts.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg