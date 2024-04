Apresentando o NimbleTrack: o sistema de digitalização óptica 3D de última geração para precisão e mobilidade

HANGZHOU, China, 14 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a Scantech tem o prazer de anunciar o lançamento do NimbleTrack, um inovador sistema 3D sem fio de digitalização projetado para revolucionar a maneira como medimos e analisamos peças de pequeno e médio porte. É totalmente sem fio e ágil para atender a diferentes ambientes industriais, o que o torna uma ferramenta poderosa para engenheiros, designers e fabricantes.

Incrivelmente compacto e plug-and-play

Seu design leve permite medir peças onde você precisar. Com 57 cm de comprimento e peso total de 2,2 kg, o i-Tracker se destaca pela facilidade de uso. Além disso, engenheiros e profissionais podem utilizar o scanner 3D, que pesa apenas 1,3 kg, por longos períodos sem se sentirem cansados.

Estrutura estável com tecnologia CFFIM

O scanner 3D do NimbleTrack adota uma tecnologia inovadora de Moldagem Integrada de Estrutura de Fibra de Carbono (CFFIM) para garantir um design leve e alta resistência, ultrapassando os limites impostos pelas estruturas montadas tradicionais. É altamente estável porque sua estrutura é sólida e não é afetada por variações térmicas. Uma calibração pode garantir que funcione de forma constante por um longo período.

Liberdade sem fio

Este ágil sistema de digitalização óptica 3D estabelece um novo padrão para digitalização 3D gratuita e sem fio. Ele elimina a necessidade de cabos para alimentar o instrumento ou transferir dados. A medição no local não será um problema mesmo quando não houver fonte de alimentação disponível.

Liberte a precisão, liberte a excelência

Utilizando todo o potencial dos produtos de metrologia e algoritmo avançado da Scantech, o sistema atinge uma precisão de até 0,025 mm e uma precisão volumétrica máxima de 0,064 mm em toda a faixa. O NimbleTrack de alta precisão permite aos usuários capturar dados 3D com detalhes meticulosos.

Digitalização 3D de próximo nível

O NimbleTrack oferece flexibilidade incomparável, operando sem fio em espaços estreitos ou de difícil acesso, permitindo digitalização instantânea com controle com uma mão. Obtenha digitalização de alta precisão de até 0,020 mm em qualquer local. Além disso, para peças maiores, o rastreador óptico utiliza fotogrametria infravermelha integrada de grandes áreas para minimizar erros acumulados no alinhamento da digitalização, garantindo precisão em todas as medições.

Sobre a Scantech

A SCANTECH (HANGZHOU) CO., LTD. é uma fornecedora global de soluções 3D abrangentes. Somos especializados em pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de scanners e sistemas 3D e possuímos um longo histórico de desenvolvimento de hardware e software. Oferecemos duas categorias principais de produtos: scanners 3D industriais de alta precisão e scanners 3D profissionais e econômicos, incluindo scanners 3D portáteis, scanners 3D de rastreamento, sistemas 3D automatizados industriais e scanners 3D coloridos profissionais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2383600/NimbleTrack_Wireless_3D_Scanning_System_Brochure_SCANTECH_2.jpg

FONTE SCANTECH