Presentamos el NimbleTrack: sistema de escaneo óptico 3D de última generación para precisión y movilidad

HANGZHOU, China, 14 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Hoy, Scantech se complace en anunciar el lanzamiento del NimbleTrack, un innovador sistema de escaneo 3D inalámbrico diseñado para revolucionar la manera en que medimos y analizamos elementos pequeños y medianos. Es completamente inalámbrico y dúctil para adaptarse a distintos entornos industriales, lo que lo convierte en una potente herramienta para ingenieros, diseñadores y fabricantes.

Increíblemente compacto y listo para el uso

Su diseño ligero posibilita la medición de piezas donde sea que se necesite. Con una longitud de 57 cm y un peso total de 2,2 kg, i-Tracker destaca por su facilidad de uso. Además, los ingenieros y profesionales pueden usar el escáner 3D, que solo pesa 1,3 kg, durante largos períodos sin sentirse cansados.

Estructura estable con tecnología CFFIM

El escáner 3D de NimbleTrack adopta la innovadora tecnología de moldeo integrado de marco de fibra de carbono (CFFIM, por sus siglas en inglés) para garantizar un diseño liviano y de alta resistencia, que supera los límites impuestos por las estructuras ensambladas tradicionales. Es un dispositivo muy estable ya que su estructura también lo es y no la afectan las variaciones térmicas. Una única calibración puede garantizar un funcionamiento estable durante un largo período.

Autonomía inalámbrica

Este rápido sistema de escaneo óptico 3D establece un nuevo estándar para el escaneo 3D inalámbrico y autónomo. Con él se ha eliminado la necesidad de cables para alimentar el instrumento o transferir datos. La medición in situ no será un problema incluso cuando no haya una fuente de alimentación disponible.

Precisión sin límites, excelencia sin límites

Al utilizar todo el potencial de los productos de metrología y el algoritmo avanzado de Scantech, el sistema logra una precisión de hasta 0,025 mm y una precisión volumétrica máxima de 0,064 mm en toda la gama. El NimbleTrack de alta precisión les permite a los usuarios capturar datos 3D con detalles meticulosos.

Escaneo 3D de nivel superior

El NimbleTrack ofrece una flexibilidad sin precedentes, al funcionar de manera inalámbrica en espacios estrechos o de difícil acceso, y posibilitar un escaneo instantáneo controlado con una sola mano. Realice un escaneo de alta precisión de hasta 0,020 mm en cualquier lugar. Además, para piezas más grandes, el rastreador óptico utiliza fotogrametría infrarroja integrada para áreas grandes que minimiza los errores acumulados en la alineación del escaneo, y garantiza la precisión en todas las mediciones.

Acerca de Scantech

SCANTECH (HANGZHOU) CO., LTD. es un proveedor global de soluciones 3D integrales. Nos especializamos en I+D, producción y venta de escáneres 3D y sistemas 3D, y contamos con una larga trayectoria en el desarrollo de hardware y software. Ofrecemos dos categorías principales de productos: escáneres 3D industriales de alta precisión y escáneres 3D profesionales y rentables, incluyendo escáneres 3D portátiles, escáneres 3D de seguimiento, sistemas 3D automatizados industriales y escáneres 3D a color profesionales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2383600/NimbleTrack_Wireless_3D_Scanning_System_Brochure_SCANTECH_2.jpg

FUENTE SCANTECH