APRESENTANDO TROYE SIVAN COMO EMBAIXADORA GLOBAL DA MARCA DE MAQUIAGEM RABANNE

PARIS, 8 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Rabanne é conhecida por seus embaixadores icônicos, que incorporam o espírito vanguardista da La Maison e o reinventam para cada nova geração. Hoje, esse legado continua, pois Rabanne orgulhosamente anuncia Troye Sivan como Embaixador Global da Marca de Maquiagem, apenas um ano depois que a La Maison lançou sua inovadora coleção Beauty.

TROYE SIVAN RABANNE BY MARIA THORNFELDT & LOUISE THORNFELDT

Cantor, compositor e ator indicado ao Grammy, Troye se estabeleceu como um ícone global nos mundos da música, moda e representação LGBTQIA+. Junto com papéis de destaque em vários longas-metragens de Hollywood, Troye também trabalhou em várias colaborações de alta moda e apareceu em passarelas ao redor do mundo. Com uma audiência social combinada de 39 milhões, Troye é ferozmente leal e conectado à sua rede global de apoiadores.

Esta colaboração com Rabanne segue o icônico vídeo do Rush, no qual ele usou Rabanne; e sua aparição no desfile SS24 Rabanne usando os designs e a maquiagem da nova temporada da La Maison.

Tendo passado sua infância em Perth, na Austrália, a ascensão de Troye começou com um par de EPs – TRXYE e Wild, de 2014, um ano depois. Desde então, lançou o seu álbum de estreia Blue Neighbourhood, o segundo álbum Bloom, o EP In A Dream de 2020 e, mais recentemente, o seu terceiro álbum de estúdio, Something To Give Each Other. Como tal, ele foi aclamado pela TIME como "a estrela pop perfeita" e recebeu duas indicações ao GRAMMY. Ele também recebeu seis ARIA Awards, um Billboard Music Award, três MTV Europe Music Awards e dois GLAAD Media Award. "Revelation", sua colaboração com Jónsi para BOY ERASED, foi indicada ao Globe de Ouro de Melhor Canção Original – Filme e indicada ao Oscar.

Troye completou recentemente a etapa europeia de sua turnê SOMETHING TO GIVE EACH OTHER, que continuará ao redor do mundo nos próximos meses. Neste outono, Troye estará em turnê pelos Estados Unidos ao lado de Charli XCX para sua turnê SUOR.

Troye fará sua estréia como embaixador da Rabanne Global Makeup em uma nova campanha para os NUDES: uma coleção de beleza de última geração inspirada nos icônicos tecidos de moda da La Maison, capturados em texturas de maquiagem inovadoras que aperfeiçoam a pele com brilho pronto para a câmera. A campanha fotografada por Louise e Maria Thornfeldt, vê Troye aparecer em um clima de maquiagem criado pela diretora criativa da Rabanne Beauty, Diane Kendal. Sob os holofotes, Troye incorpora o manifesto da campanha # NoFilterBeauty com looks atemporais, mas frescos, projetados para galvanizar a próxima geração com maior autocapacitação à medida que descobrem seu verdadeiro eu.

"Sempre fui atraído pela vibração sem esforço de Rabanne. Adoro brincar e me expressar, e trabalhei ativamente ao longo dos anos para desaprender quaisquer restrições que me imponha quando se trata de moda e beleza. Algo sobre Rabanne parece muito certo para mim, pessoalmente, e sua abordagem à moda e beleza está alinhada com a minha."

– Troye Sivan, Embaixadora Global de Maquiagem da Rabanne.

