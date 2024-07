PRESENTAMOS A TROYE SIVAN COMO GLOBAL MAKEUP BRAND AMBBASADOR RABANNE

PARIS, 8 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Rabanne es reconocida por sus embajadores icónicos, que encarnan el espíritu vanguardista de la Maison y lo reinventan para cada nueva generación. Hoy, este legado continúa. La firma anuncia con orgullo la elección de Troye Sivan como Global Makeup Brand Ambassador, justo un año después de que la Maison lanzara su innovadora colección Beauty.

TROYE SIVAN RABANNE BY MARIA THORNFELDT & LOUISE THORNFELDT

Troye, cantante, compositor y actor nominado a los GRAMMY, se ha convertido en un icono mundial de la música, la moda y en representante de la comunidad LGBTQIA+. Además de papeles destacados en varios largometrajes de Hollywood, Troye también ha realizado diversas colaboraciones en la alta costura y ha aparecido en las pasarelas de todo el mundo. Con una audiencia en las redes sociales de 39 millones de personas, Troye es inmensamente leal y está muy conectado con su red mundial de seguidores.

Esta colaboración con Rabanne sigue al icónico vídeo Rush de la estrella, en el que vestía de Rabanne; y a su aparición en el desfile SS24 de la firma, donde lucía los diseños y el maquillaje de la nueva temporada de la Maison.

Troye pasó su infancia en Perth, Australia, y su ascenso como superestrella comenzó con un par de EPs: TRXYE, en el 2014, y Wild, un año después. Desde entonces, ha publicado su álbum debut Blue Neighbourhood, su segundo álbum Bloom, el EP In A Dream, en el 2020 y, más recientemente, su tercer álbum de estudio titulado Something To Give Each Other. Ha sido aclamado por la revista TIME como "la estrella del pop perfecta" y ha recibido dos nominaciones a los GRAMMY. También ha recibido seis premios ARIA, un Billboard Music Award, tres MTV Europe Music Awards y dos GLAAD Media Award. "Revelation", su colaboración con Jónsi para BOY ERASED, fue nominada al Globo de Oro a la mejor canción original para cine y preseleccionada a un Oscar.

Troye completó recientemente la etapa europea de su gira SOMETHING TO GIVE EACH OTHER Tour, que continuará por todo el mundo en los próximos meses. Este otoño, Troye estará de gira por los Estados Unidos junto a Charli XCX en su SWEAT Tour conjunto.

Troye hará su debut como Rabanne Global Makeup Ambassador en una nueva campaña para NUDES: una colección de maquillaje de nueva generación inspirada en los tejidos icónicos de la Maison. En la campaña, rodada por Louise y Maria Thornfeldt, Troye aparece con un maquillaje creado por Diane Kendal, Rabanne Beauty Creative Director. Convirtiéndose en el centro de atención y captando todas las miradas, Troye encarna el manifiesto de la campaña #NoFilterBeauty con looks atemporales pero frescos diseñados para galvanizar a la próxima generación aumentando su auto empoderamiento a medida que cada uno descubre su verdadero yo.

"Siempre me ha atraído el estilo desenfadado de Rabanne. Me encanta jugar y expresarme, y he trabajado activamente a lo largo de los años para desaprender cualquier restricción que me pusiera a mí mismo cuando se trata de moda y belleza. Hay algo en Rabanne que me hace sentir muy bien personalmente, y su enfoque de la moda y la belleza está alineado con el mío."

– Troye Sivan, Embajador de Rabanne Global Makeup.

