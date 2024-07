TROYE SIVAN DEVIENT GLOBAL MAKEUP AMBASSADOR DE RABANNE

PARIS, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La Maison Rabanne est réputée pour ses ambassadeurs emblématiques qui incarnent son esprit avant-gardiste et l'interprètent à leur manière auprès des nouvelles générations. Aujourd'hui, cette tradition se poursuit : Rabanne a le plaisir d'annoncer, un an seulement après le lancement de sa gamme maquillage, la nomination de Troye Sivan en tant que Global Makeup Brand Ambassador.

Pour visualiser le communiqué de presse multimedia, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/players/English/9278651-troye-sivan-rabanne-global-makeup-brand-ambassador/

TROYE SIVAN RABANNE BY MARIA THORNFELDT & LOUISE THORNFELDT

Chanteur, auteur-compositeur et acteur nommé aux GRAMMY, Troye Sivan s'est imposé comme une icône mondiale dans les domaines de la musique, de la mode et de la représentation de l'univers LGBTQIA+. Outre des rôles marquants dans plusieurs longs métrages hollywoodiens, il a également participé à plusieurs collaborations dans le domaine de la haute couture et est apparu sur les passerelles du monde entier. Avec une audience sociale combinée de 39 millions de personnes, Troye est extrêmement loyal et connecté à son réseau mondial de followers.

Cette collaboration avec Rabanne fait notamment suite au clip de son hit Rush et à son apparition au défilé printemps-été 2024, où il arborait les créations et le maquillage de la Maison.

L'artiste, originaire de Perth en Australie, est devenu célèbre avec deux EP : TRXYE en 2014 et Wild l'année suivante. Depuis, il a publié son premier album, Blue Neighbourhood, suivi de Bloom, puis de l'EP In A Dream (2020) et, plus récemment, son troisième album studio, Something To Give Each Other. À ce titre, il a été qualifié par TIME de « pop star parfaite » et a reçu deux nominations aux GRAMMY. Il a également reçu six ARIA Awards, un Billboard Music Award, trois MTV Europe Music Awards et deux GLAAD Media Awards. « Revelation », sa collaboration avec Jónsi pour BOY ERASED, a été nominée pour le Golden Globe de la meilleure chanson originale de film et présélectionnée pour les Oscars.

Troye Sivan a récemment terminé la partie européenne de sa tournée SOMETHING TO GIVE EACH OTHER, qui se poursuivra dans le monde entier dans les mois à venir. Cet automne, la star sera en tournée aux États-Unis aux côtés de Charli XCX pour leur tournée SWEAT.

Troye Sivan fera ses débuts en tant que Global Makeup Ambassador de Rabanne avec une nouvelle campagne pour le lancement de NUDES : une collection pour le teint dont les textures fusionnent instantanément avec la peau pour mieux la sublimer. Sous le feu des projecteurs, la star australienne incarne parfaitement le manifeste de la campagne #NoFilterBeauty avec des moods intemporels créés par Diane Kendal, Beauty Creative Director.

« J'ai toujours été attiré par le style décontracté de Rabanne. J'aime jouer et m'exprimer, et j'ai travaillé dur au fil des ans pour désapprendre les restrictions que je m'imposais en matière de mode et de beauté. Il y a quelque chose chez Rabanne qui me convient parfaitement, et son approche de la mode et de la beauté est en accord avec la mienne ».

– Troye Sivan, Global Makeup Ambassador de Rabanne.

Contact:

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454859/Rabanne_Troye_Sivan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2454858/RABANNE_Logo.jpg