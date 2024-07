TROYE SIVAN ALS GLOBALER MAKEUP-MARKENBOTSCHAFTER VON RABANNE VORGESTELLT

PARIS, 8. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Rabanne ist bekannt für seine ikonischen Botschafter, die den avantgardistischen Geist von La Maison verkörpern und ihn für jede neue Generation neu interpretieren. Heute wird dieses Erbe fortgesetzt, denn Rabanne ist stolz darauf, Troye Sivan als globale Makeup-Markenbotschafterin anzukündigen, nur ein Jahr nachdem La Maison seine bahnbrechende Beauty-Kollektion lanciert hat.

Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.multivu.com/players/English/9278651-troye-sivan-rabanne-global-makeup-brand-ambassador/

TROYE SIVAN RABANNE BY MARIA THORNFELDT & LOUISE THORNFELDT

Als GRAMMY-nominierter Sänger, Songwriter und Schauspieler hat sich Troye als globale Ikone in der Welt der Musik, der Mode und der LGBTQIA+-Darstellung etabliert. Neben herausragenden Rollen in mehreren Hollywood-Filmen hat Troye auch an mehreren High-Fashion-Kollaborationen mitgewirkt und war auf Laufstegen in aller Welt zu sehen. Mit einer Gesamtzahl von 39 Millionen Menschen in den sozialen Netzwerken ist Troye sehr loyal und mit seinem globalen Netzwerk von Unterstützern verbunden.

Die Zusammenarbeit mit Rabanne folgt auf das kultige Rush-Video des Stars, in dem er Rabanne trug, und auf seinen Auftritt bei der Rabanne-Show SS24, bei dem er die Designs und das Make-up der neuen Saison des Hauses trug.

Nachdem er seine Kindheit in Perth, Australien, verbracht hatte, begann Troye ́s Aufstieg zum Superstar mit zwei EPs - TRXYE von 2014 und Wild ein Jahr später. Seitdem hat er sein Debütalbum Blue Neighbourhood, sein zweites Album Bloom, die 2020 erscheinende EP In A Dream und vor kurzem sein drittes Studioalbum Something To Give Each Other veröffentlicht. Als solcher wurde er von TIME als "der perfekte Popstar" bezeichnet und erhielt zwei GRAMMY-Nominierungen. Außerdem wurde er mit sechs ARIA Awards, einem Billboard Music Award, drei MTV Europe Music Awards und zwei GLAAD Media Awards ausgezeichnet. "Revelation", seine Zusammenarbeit mit Jónsi für BOY ERASED, wurde für einen Golden Globe in der Kategorie Best Original Song - Motion Picture nominiert und kam in die engere Wahl für einen Oscar.

Troye hat kürzlich den europäischen Teil seiner SOMETHING TO GIVE EACH OTHER Tour abgeschlossen, die in den kommenden Monaten weltweit fortgesetzt wird. Diesen Herbst wird Troye zusammen mit Charli XCX auf ihrer SWEAT Tour durch die Vereinigten Staaten touren.

Troye wird sein Debüt als Rabanne Global Makeup-Botschafter in einer neuen Kampagne für die NUDES geben: eine Beauty-Kollektion der nächsten Generation, inspiriert von den ikonischen Modestoffen von La Maison ́s, eingefangen in innovativen Make-up-Texturen, die der Haut ein kamerataugliches Strahlen verleihen. Die Kampagne, die von Louise und Maria Thornfeldt aufgenommen wurde, zeigt Troye in einem Make-up, das von Rabanne Beauty Creative Director Diane Kendal kreiert wurde. Troye steht im Rampenlicht und verkörpert das Manifest der Kampagne #NoFilterBeauty mit zeitlosen und doch frischen Looks, die der nächsten Generation zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen sollen, während sie ihr wahres Ich entdecken.

"Ich habe mich schon immer von Rabannes müheloser Ausstrahlung angezogen gefühlt. Ich liebe es, zu spielen und mich auszudrücken, und ich habe im Laufe der Jahre aktiv daran gearbeitet, alle Beschränkungen, die ich mir selbst auferlegt habe, wenn es um Mode und Schönheit geht, zu überwinden. Irgendetwas an Rabanne fühlt sich für mich persönlich sehr richtig an, und ihre Herangehensweise an Mode und Schönheit deckt sich mit meiner.

- Troye Sivan, Rabanne Global Makeup Ambassador.

Kontakt:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454859/Rabanne_Troye_Sivan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2454858/RABANNE_Logo.jpg