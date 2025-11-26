Aramco e Pasqal fazem história com o primeiro computador quântico da Arábia Saudita

Empresas anunciam primeiro computador quântico no Oriente Médio dedicado a aplicações industriais

Marcos tecnológicos acelerarão o desenvolvimento de aplicações quânticas nos setores de energia, materiais e industrial

A implantação se baseia nas avançadas capacidades digitais da Aramco, com potencial para elevar ainda mais as operações e desbloquear valor adicional

A Pasqal fortalece sua posição como líder global com a entrega do primeiro computador quântico de átomo neutro na região

DHAHRAN, Arábia Saudita, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Aramco, uma das principais empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo, em parceria com a Pasqal, líder global em computação quântica de átomos neutros, alcançou um grande avanço no cenário tecnológico do Oriente Médio com a bem-sucedida implantação do primeiro computador quântico da Arábia Saudita — e do primeiro computador quântico da região dedicado a aplicações industriais.

A implantação do computador quântico da Pasqal alimentado por tecnologia de átomo neutro no data center da Aramco, em Dhahran, marca um passo fundamental na construção de experiência regional e na aceleração do desenvolvimento de aplicações quânticas nos setores de energia, materiais e industrial no Reino da Arábia Saudita e no Oriente Médio em geral.

Ela está alinhada com a estratégia da Aramco de alavancar tecnologias digitais avançadas para aumentar a eficiência operacional, acelerar a inovação e criar valor a longo prazo. Também reflete a missão global da Pasqal de oferecer soluções quânticas práticas e prontas para a indústria para setores estratégicos em todo o mundo.

Ahmad O. Al-Khowaiter, vice-presidente executivo de Tecnologia e Inovação da Aramco, disse: "A Aramco é uma líder tecnológica consolidada, que continua a inovar por meio do desenvolvimento e implementação de soluções digitais avançadas que trazem benefícios tangíveis. Estamos implantando a IA e outras tecnologias em escala para aprimorar ainda mais nossas operações, maximizar a eficiência e agregar valor aos nossos negócios. Nossa parceria com a Pasqal é uma progressão natural e estamos animados em ser pioneiros em recursos quânticos de última geração, aproveitando oportunidades significativas apresentadas por essa nova fronteira na computação."

Loïc Henriet, CEO da Pasqal, disse: "Este é um marco histórico com a Aramco. A implantação do nosso computador quântico mais poderoso até hoje é um pedaço da história e um marco para o futuro quântico do Oriente Médio. A Pasqal continua sua expansão, fornecendo energia quântica prática para a indústria."

A Wa'ed Ventures, parte do programa de capital de risco da Aramco, investiu inicialmente na Pasqal em janeiro de 2023, tornando-se um dos primeiros investidores estratégicos da empresa. Desde então, a Wa'ed Ventures tem apoiado ativamente os esforços da Pasqal para localizar suas tecnologias e operações na Arábia Saudita, permitindo que a empresa construa uma forte presença no Reino e contribua para o desenvolvimento de um ecossistema quântico regional.

O sistema da Pasqal instalado no data center da Aramco pode controlar 200 qubits dispostos em matrizes bidimensionais programáveis, oferecendo uma plataforma adequada para explorar algoritmos quânticos avançados e casos de uso do mundo real relevantes para operações industriais.

Como parte da parceria, a Pasqal também fornecerá programas de treinamento e oportunidades de pesquisa conjunta para engenheiros e cientistas sauditas, fortalecendo o ecossistema quântico do Reino e apoiando o desenvolvimento de talentos de alta tecnologia.

Sobre a Aramco

Como uma das principais empresas integradas de energia e de produtos químicos do mundo, nossa equipe global se dedica a criar impacto em tudo o que fazemos, desde o fornecimento essencial de petróleo até o desenvolvimento de novas tecnologias de energia. Nosso foco é tornar nossos recursos mais confiáveis, mais sustentáveis e mais úteis, ajudando a promover crescimento e produtividade em todo o mundo. https://www.aramco.com

Sobre a Pasqal

A Pasqal é uma empresa líder em Computação Quântica que constrói processadores quânticos a partir de átomos neutros ordenados em matrizes 2D, levando uma vantagem quântica prática aos seus clientes e buscando resolver problemas do mundo real. A Pasqal foi fundada em 2019, a partir do Institut d'Optique, por Georges-Olivier Reymond, Christophe Jurczak, Professor Dr. Alain Aspect, Prêmio Nobel de Física, 2022, Dr. Antoine Browaeys e Dr. Thierry Lahaye. A Pasqal garantiu mais de € 140 milhões em financiamento até o momento. Para saber mais sobre nós, acesse www.pasqal.com.

Isenção de responsabilidade

