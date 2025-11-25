Aramco et Pasqal écrivent l'histoire avec le premier ordinateur quantique d'Arabie saoudite

Les deux entreprises ont annoncé le premier ordinateur quantique du Moyen-Orient destiné à des applications industrielles

Cette nouvelle étape technologique va permettre d'accélérer le développement d'applications quantiques dans les secteurs de l'énergie, des matériaux et de l'industrie

Le déploiement tire parti des capacités numériques avancées d'Aramco, avec la possibilité d'améliorer encore les opérations et de dégager une valeur supplémentaire

Pasqal renforce sa position de chef de file mondial en livrant le premier ordinateur quantique à atomes neutres de la région

DHAHRAN, Arabie saoudite, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Aramco, l'une des principales sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques au monde, en partenariat avec Pasqal, un chef de file mondial de l'informatique quantique à atomes neutres, a réalisé une percée majeure dans le paysage technologique du Moyen-Orient en déployant avec succès le premier ordinateur quantique d'Arabie saoudite. Il s'agit également du premier ordinateur quantique de la région à être dédié à des applications industrielles.

Le déploiement de l'ordinateur quantique de Pasqal, alimenté par la technologie des atomes neutres, dans le centre de données d'Aramco, à Dhahran, marque une étape cruciale dans le renforcement de l'expertise régionale et l'accélération du développement des applications quantiques dans les secteurs de l'énergie, des matériaux et de l'industrie en Arabie saoudite et dans le Moyen-Orient dans son ensemble.

Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Aramco qui vise à exploiter les technologies numériques avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle, accélérer l'innovation et créer de la valeur sur le long terme. Il reflète également la mission globale de Pasqal, qui consiste à fournir des solutions quantiques pratiques et prêtes à l'emploi à des secteurs stratégiques du monde entier.

Ahmad O. Al-Khowaiter, vice-président exécutif d'Aramco chargé de la technologie et de l'innovation, a déclaré : « Aramco est un leader technologique établi qui continue d'innover en développant et en déployant des solutions numériques avancées qui offrent des avantages tangibles. Nous sommes en train de déployer l'IA et d'autres technologies à grande échelle pour améliorer encore nos opérations, maximiser l'efficacité et libérer de la valeur dans l'ensemble de nos activités. Notre partenariat avec Pasqal constitue une évolution naturelle et nous sommes ravis d'être les pionniers des capacités quantiques de la prochaine génération, en exploitant les possibilités considérables offertes par cette nouvelle frontière de l'informatique. »

Loïc Henriet, PDG de Pasqal, a confié pour sa part : « C'est une étape majeure que nous avons franchie avec Aramco. Le déploiement de notre ordinateur quantique le plus puissant à ce jour marque une page de l'histoire et sera un jalon pour l'avenir du Moyen-Orient dans le domaine de la technologie quantique. Pasqal poursuit son expansion et fournit une énergie quantique concrète à l'industrie. »

Wa'ed Ventures, qui fait partie du programme de capital-risque d'Aramco, a initialement investi dans Pasqal en janvier 2023, ce qui en fait l'un des premiers investisseurs stratégiques de l'entreprise. Depuis cette date, Wa'ed Ventures soutient activement les efforts de Pasqal pour lui permettre de localiser ses technologies et ses opérations en Arabie saoudite, permettant ainsi à l'entreprise d'établir une forte présence dans le royaume et de contribuer au développement d'un écosystème quantique régional.

Le système de Pasqal installé dans le centre de données d'Aramco peut contrôler 200 qubits disposés dans des réseaux bidimensionnels programmables, offrant ainsi une plateforme adaptée à l'exploration d'algorithmes quantiques avancés et de cas d'utilisation du monde réel pertinents pour les opérations industrielles.

Dans le cadre de ce partenariat, Pasqal va également proposer des programmes de formation et des possibilités de recherche conjointe aux ingénieurs et scientifiques saoudiens, renforçant ainsi l'écosystème quantique du royaume et soutenant le développement de talents dans le domaine de la haute technologie.

À propos d'Aramco

En tant que l'une des principales entreprises intégrées du secteur de l'énergie et des produits chimiques, nous nous consacrons, à travers notre équipe mondiale, à créer un impact dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de l'approvisionnement crucial en pétrole ou du développement de nouvelles technologies énergétiques. Nous travaillons à rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles, afin de favoriser la croissance et la productivité dans le monde entier. https://www.aramco.com

À propos de Pasqal

Pasqal est une entreprise leader dans le domaine de l'informatique quantique qui construit des processeurs quantiques à partir d'atomes neutres ordonnés en réseaux 2D afin d'apporter un avantage quantique pratique à ses clients et de résoudre des problèmes du monde réel. Pasqal a été fondée en 2019 par Georges-Olivier Reymond, Christophe Jurczak, le professeur Alain Aspect, lauréat du prix Nobel de physique 2022, Antoine Browaeys et Thierry Lahaye, tous membres de l'Institut d'Optique Graduate School. Pasqal a obtenu plus de 140 millions d'euros de financement à ce jour. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur www.pasqal.com.

Clause de non-responsabilité

