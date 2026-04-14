Arctech Flagship SkyLine II: Novos recursos avançados para desbloquear o potencial de terrenos desafiadores

KUNSHAN, China, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Quem acompanha o mercado solar brasileiro sabe: as áreas planas e de fácil acesso estão cada vez mais disputadas. A fronteira da geração fotovoltaica já avança para morros, encostas e terrenos acidentados — do semiárido nordestino às serras do Sudeste. O problema é que os trackers convencionais não foram pensados para esse tipo de relevo: exigem terraplenagem pesada, encarecem a obra e comprometem a performance da usina. Foi exatamente para resolver essa equação que a Arctech desenvolveu o SkyLine II, um tracker inteligente all-terrain que entrega quatro pilares de valor para projetos utility scale.

Sistema de rastreamento inteligente para todos os terrenos SkyLine II Speed Speed

Tracker inteligente all-terrain SkyLine II da Arctech

Adaptação total ao relevo: cada metro quadrado de terra vira capacidade instalada

Graças ao layout de estacas curtas e ao design de linkage 1V3, o SkyLine II acompanha inclinações de até 30° sem exigir nivelamento do solo. Na prática, isso significa de 40% a 50% mais potência instalada na mesma área — aquele morro que antes era descartado no layout agora entra no projeto e gera receita.

Robustez para qualquer cenário: proteção inteligente do ativo em campo

O equipamento opera numa faixa térmica de -40 °C a 80 °C e traz proteção anticorrosiva C5, pensada para ambientes agressivos como o litoral e regiões com alta salinidade. São quatro modos inteligentes de proteção: o sistema aguenta rajadas de até 70 m/s. No modo dinâmico contra granizo, os módulos inclinam até 75°, cortando em 70% o impacto sobre as células. Os modos automáticos de remoção de neve e proteção contra alagamento completam o pacote de resiliência — fundamental para quem opera em regiões onde o clima não dá trégua.

Retorno do investimento ao longo de todo o ciclo de vida

A capacidade de acompanhar o relevo natural elimina até 90% do volume de terraplenagem e reduz em 60% o custo com fundações. O conceito modular pré-montado encurta o cronograma de instalação em 35%, antecipando o comissionamento da usina. Somado a algoritmos de rastreamento com inteligência artificial, o resultado aparece no business plan: CAPEX 10% menor, LCOE reduzido em 8,5%, TIR 3 pontos acima e geração de energia 8% superior. É ganho concreto do engineering ao O&M.

Pegada ESG: menos carbono, mais atratividade para financiamento

Ao dispensar grandes movimentações de terra e preservar a cobertura vegetal, o SkyLine II contribui para a prevenção da erosão e reduz custos de recuperação ambiental – um ponto crítico para licenciamento no Brasil. O projeto estrutural otimiza o consumo de aço e incorpora materiais recicláveis, com redução de 15% a 20% nas emissões de carbono ao longo da vida útil. Para desenvolvedores que buscam crédito verde ou green bonds, esses indicadores fortalecem o rating ESG e facilitam o acesso a linhas de financiamento com condições diferenciadas.

O SkyLine II responde a uma demanda concreta do mercado: soluções de rastreamento que funcionem de verdade em terrenos irregulares, sem comprometer confiabilidade nem rentabilidade. Com esses quatro pilares, a Arctech entrega ao desenvolvedor a possibilidade de transformar áreas antes descartadas em usinas de alto desempenho.

Referência global em trackers fotovoltaicos, a Arctech já soma mais de 50 GW da série SkyLine II instalados ao redor do mundo. A evolução contínua da plataforma reforça a posição da empresa como benchmark tecnológico no segmento de rastreamento solar.

A Arctech segue ampliando o ecossistema "Tracker+", que integra rastreamento inteligente, construção automatizada, robótica para O&M e armazenamento de energia numa proposta de solução completa para o ciclo de vida da usina. Com presença técnica e comercial em expansão na América Latina, a companhia aposta em parcerias de longo prazo para construir, junto com o mercado, uma matriz energética mais limpa e competitiva.

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FONTE Arctech Solar