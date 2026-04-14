Arctech Flagship SkyLine II: Novos recursos avançados para desbloquear o potencial de terrenos desafiadores

Notícias fornecidas por

Arctech Solar

14 abr, 2026, 10:07 GMT

KUNSHAN, China, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Quem acompanha o mercado solar brasileiro sabe: as áreas planas e de fácil acesso estão cada vez mais disputadas. A fronteira da geração fotovoltaica já avança para morros, encostas e terrenos acidentados — do semiárido nordestino às serras do Sudeste. O problema é que os trackers convencionais não foram pensados para esse tipo de relevo: exigem terraplenagem pesada, encarecem a obra e comprometem a performance da usina. Foi exatamente para resolver essa equação que a Arctech desenvolveu o SkyLine II, um tracker inteligente all-terrain que entrega quatro pilares de valor para projetos utility scale.

Continue Reading
Sistema de rastreamento inteligente para todos os terrenos SkyLine II
Sistema de rastreamento inteligente para todos os terrenos SkyLine II

Tracker inteligente all-terrain SkyLine II da Arctech

Adaptação total ao relevo: cada metro quadrado de terra vira capacidade instalada

Graças ao layout de estacas curtas e ao design de linkage 1V3, o SkyLine II acompanha inclinações de até 30° sem exigir nivelamento do solo. Na prática, isso significa de 40% a 50% mais potência instalada na mesma área — aquele morro que antes era descartado no layout agora entra no projeto e gera receita.

Robustez para qualquer cenário: proteção inteligente do ativo em campo

O equipamento opera numa faixa térmica de -40 °C a 80 °C e traz proteção anticorrosiva C5, pensada para ambientes agressivos como o litoral e regiões com alta salinidade. São quatro modos inteligentes de proteção: o sistema aguenta rajadas de até 70 m/s. No modo dinâmico contra granizo, os módulos inclinam até 75°, cortando em 70% o impacto sobre as células. Os modos automáticos de remoção de neve e proteção contra alagamento completam o pacote de resiliência — fundamental para quem opera em regiões onde o clima não dá trégua.

Retorno do investimento ao longo de todo o ciclo de vida

A capacidade de acompanhar o relevo natural elimina até 90% do volume de terraplenagem e reduz em 60% o custo com fundações. O conceito modular pré-montado encurta o cronograma de instalação em 35%, antecipando o comissionamento da usina. Somado a algoritmos de rastreamento com inteligência artificial, o resultado aparece no business plan: CAPEX 10% menor, LCOE reduzido em 8,5%, TIR 3 pontos acima e geração de energia 8% superior. É ganho concreto do engineering ao O&M.

Pegada ESG: menos carbono, mais atratividade para financiamento

Ao dispensar grandes movimentações de terra e preservar a cobertura vegetal, o SkyLine II contribui para a prevenção da erosão e reduz custos de recuperação ambiental – um ponto crítico para licenciamento no Brasil. O projeto estrutural otimiza o consumo de aço e incorpora materiais recicláveis, com redução de 15% a 20% nas emissões de carbono ao longo da vida útil. Para desenvolvedores que buscam crédito verde ou green bonds, esses indicadores fortalecem o rating ESG e facilitam o acesso a linhas de financiamento com condições diferenciadas.

O SkyLine II responde a uma demanda concreta do mercado: soluções de rastreamento que funcionem de verdade em terrenos irregulares, sem comprometer confiabilidade nem rentabilidade. Com esses quatro pilares, a Arctech entrega ao desenvolvedor a possibilidade de transformar áreas antes descartadas em usinas de alto desempenho.

Referência global em trackers fotovoltaicos, a Arctech já soma mais de 50 GW da série SkyLine II instalados ao redor do mundo. A evolução contínua da plataforma reforça a posição da empresa como benchmark tecnológico no segmento de rastreamento solar.

A Arctech segue ampliando o ecossistema "Tracker+", que integra rastreamento inteligente, construção automatizada, robótica para O&M e armazenamento de energia numa proposta de solução completa para o ciclo de vida da usina. Com presença técnica e comercial em expansão na América Latina, a companhia aposta em parcerias de longo prazo para construir, junto com o mercado, uma matriz energética mais limpa e competitiva.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2949769/x264.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2700002/Arctech_logo_Logo.jpg

FONTE Arctech Solar

Da mesma fonte

Arctech Brasil obtém linha de financiamento FINAME, impulsionando sua expansão na América Latina

Arctech Brasil obtém linha de financiamento FINAME, impulsionando sua expansão na América Latina

A Arctech, líder global em soluções de trackers solares e estruturas inteligentes, anuncia que sua subsidiária brasileira foi oficialmente aprovada...
Arctech comemora cinco anos de crescimento na Argentina e reforça seu compromisso com o Cone Sul e a América Latina

Arctech comemora cinco anos de crescimento na Argentina e reforça seu compromisso com o Cone Sul e a América Latina

A Arctech, fornecedora global líder em soluções de estruturas solares e trackers com tecnologias inteligentes para energia renovável, comemora seu...
More Releases From This Source

Explorar

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Utilities

Utilities

Alternative Energies

Alternative Energies

News Releases in Similar Topics