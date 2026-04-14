SkyLine II, el sistema emblemático de Arctech: Nuevas funciones avanzadas para desbloquear el potencial de terrenos desafiantes

KUNSHAN, China, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El que opera en el mercado solar latinoamericano lo sabe de sobra: los terrenos planos y bien conectados ya están comprometidos o se cotizan a precios que presionan la rentabilidad. La frontera de la generación fotovoltaica utility scale avanza hacia cerros, laderas y superficies accidentadas — desde el desierto de Atacama hasta la sierra mexicana o las cordilleras colombianas. El problema es que los trackers convencionales no fueron diseñados para ese tipo de relieve: exigen movimientos de tierra costosos, alargan el cronograma y comprometen la performance de la planta. Para resolver esa ecuación, Arctech desarrolló el SkyLine II, un tracker inteligente all-terrain que entrega cuatro pilares de valor para proyectos a gran escala.

Sistema de seguimiento inteligente todo terreno SkyLine II Speed Speed

Tracker inteligente all-terrain SkyLine II de Arctech

Adaptabilidad todo terreno: libera el valor de la inversión en cada centímetro de terreno

Gracias a su configuración de pilotes cortos y al diseño de linkage 1V3, el SkyLine II acompaña pendientes de hasta 30° sin necesidad de nivelar el suelo. En la práctica, eso se traduce en un 40–50 % más de potencia instalada en la misma superficie — ese cerro que antes se descartaba en el layout ahora entra al proyecto y genera ingresos.

Robustez para cualquier escenario: protección inteligente del activo en campo

El equipo opera en un rango térmico de -40 °C a 80 °C y trae protección anticorrosiva C5, pensada para ambientes agresivos como zonas costeras y regiones con alta salinidad. Cuenta con cuatro modos inteligentes de protección: soporta ráfagas de hasta 70 m/s. En el modo dinámico contra granizo, los módulos se inclinan hasta 75°, reduciendo en un 70 % el impacto sobre las celdas. Los modos automáticos de retiro de nieve y protección contra inundaciones completan el paquete de resiliencia — clave para quien opera plantas en regiones donde el clima no da tregua.

Retorno de inversión a lo largo de todo el ciclo de vida

La capacidad de seguir el relieve natural elimina hasta el 90 % del volumen de movimiento de tierras y reduce en un 60 % el costo de cimentaciones. El concepto modular preensamblado acorta el cronograma de instalación en un 35 %, adelantando el comisionamiento de la planta. Sumado a algoritmos de tracking con inteligencia artificial, el resultado se ve directo en el business plan: CAPEX 10 % menor, LCOE reducido en 8,5 %, TIR 3 puntos por encima y generación de energía 8 % superior. Es ganancia concreta desde la ingeniería hasta el O&M.

Huella ESG: menos carbono, más atractivo para el financiamiento

Al prescindir de grandes movimientos de tierra y conservar la cobertura vegetal, el SkyLine II contribuye a prevenir la erosión y reduce los costos de restauración ambiental — un punto crítico en los procesos de permisos ambientales de México, Chile y Colombia. El diseño estructural optimiza el consumo de acero e incorpora materiales reciclables, con una reducción del 15 al 20 % en las emisiones de carbono a lo largo de la vida útil. Para desarrolladores e inversionistas que buscan créditos verdes o green bonds, estos indicadores fortalecen el rating ESG y facilitan el acceso a líneas de financiamiento con condiciones diferenciadas.

El SkyLine II responde a una demanda concreta del mercado: soluciones de tracking que funcionen de verdad en terrenos irregulares, sin sacrificar confiabilidad ni rentabilidad. Con estos cuatro pilares, Arctech le entrega al desarrollador la posibilidad de transformar áreas antes descartadas en plantas de alto desempeño.

Referencia global en trackers fotovoltaicos, Arctech ya suma más de 50 GW de la serie SkyLine II instalados alrededor del mundo. La evolución continua de la plataforma refuerza la posición de la compañía como benchmark tecnológico en el segmento de seguimiento solar.

Arctech sigue ampliando el ecosistema "Tracker+", que integra seguimiento inteligente, construcción automatizada, robótica para O&M y almacenamiento de energía en una propuesta de solución completa para el ciclo de vida de la planta. Con presencia técnica y comercial en expansión en América Latina, la compañía apuesta por alianzas de largo plazo para construir, junto con el mercado regional, una matriz energética más limpia y competitiva.

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FUENTE Arctech Solar