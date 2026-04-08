Modèle phare SkyLine II d'Arctech : de nouvelles fonctionnalités libèrent le potentiel d'un projet solaire complexe

KUNSHAN, Chine, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les terres de première qualité se raréfient, le développement de l'énergie photovoltaïque se déplace vers des terrains complexes tels que les montagnes, les collines et les pentes. Les systèmes de suivi traditionnels se heurtent à des difficultés d'adaptation au terrain, à des coûts élevés de préparation du site et à une efficacité réduite. Le système de suivi intelligent tout-terrain SkyLine II d'Arctech est conçu pour relever ces défis en s'appuyant sur quatre valeurs fondamentales.

SkyLineⅡ All-Terrain Intelligent Tracking System Speed Speed

Adaptabilité tout-terrain : optimisation de chaque centimètre carré de terrain

Grâce à la disposition des pieux courts et à la configuration 1V3, le système s'adapte à des pentes allant jusqu'à 30°, augmentant la capacité installée par surface de 40 à 50 %, et transformant ainsi les sites difficiles en actifs précieux.

Fiabilité tous scénarios : une protection intelligente des installations

Le système fonctionne de manière fiable de -40 °C à 80 °C et offre une protection anticorrosion de classe C5 pour les environnements extrêmes. Équipé de quatre modes de protection intelligents, il résiste à des vents allant jusqu'à 70 m/s. En mode de protection dynamique contre la grêle, il peut s'incliner jusqu'à 75°, réduisant ainsi de 70 % les dommages causés par l'impact des modules. Les modes de déneigement automatique et de protection contre les inondations renforcent encore la résilience des équipements.

Une performance sur l'ensemble du cycle de vie : maximiser le rendement des projets, de l'investissement à la rentabilité

La grande adaptabilité au terrain permet de réduire le volume des travaux de terrassement de 90 % et les coûts des fondations sur pieux de 60 %. La conception modulaire pré-assemblée permet de réduire le temps d'installation sur site de 35 %. Associé à des algorithmes de suivi alimentés par l'IA, le système réduit l'investissement initial de 10 %, diminue le LCOE de 8,5 %, améliore le TRI de 3 % et augmente la production d'électricité de 8 %, offrant une valeur mesurable de la conception à l'exploitation et à la maintenance.

Compatibilité avec l'écosystème global : favorisant des pratiques bas carbone tout au long de la chaîne

En réduisant les travaux de terrassement et en préservant la végétation, le système contribue à limiter l'érosion des sols et à réduire les coûts de restauration écologique. Sa conception structurelle optimise l'utilisation de l'acier et intègre des matériaux recyclables, ce qui permet de réduire de 15 à 20 % les émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Ces avantages améliorent les scores ESG des projets, facilitant l'accès au financement vert et la conformité réglementaire.

La solution tout-terrain SkyLine II d'Arctech répond directement au besoin de l'industrie pour des solutions plus intelligentes et plus fiables sur des terrains complexes. Grâce à ces quatre valeurs fondamentales, Arctech aide ses clients à transformer des terrains difficiles en ressources énergétiques de grande valeur.

En tant que leader mondial des systèmes de suivi photovoltaïque, Arctech continue de définir les normes de l'industrie grâce à l'innovation technologique. Avec plus de 50 GW de la gamme SkyLine II déployés dans le monde entier, ce système en constante évolution renforce la compétitivité fondamentale de l'entreprise dans le secteur du suivi.

À l'avenir, Arctech continuera à faire progresser son écosystème « Tracker+ », en intégrant le suivi intelligent, la construction intelligente, la robotique O&M et le stockage de l'énergie dans des solutions de cycle de vie complet fournies par le biais d'un réseau de services mondial, façonnant ainsi un avenir énergétique plus vert.

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