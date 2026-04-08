نظام سكاي لاين 2 (SkyLine II) الرائد من أركتك: مزايا جديدة تطلق إمكانات مشاريع الطاقة الشمسية في التضاريس المعقدة.

كونشان، الصين، 8 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- مع تزايد ندرة الأراضي عالية الجودة، يتجه تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية نحو التضاريس المعقدة، مثل الجبال والتلال والمنحدرات. وتواجه أنظمة التتبع التقليدية تحديات تتعلق بضعف القدرة على التكيّف مع طبيعة الأرض، وارتفاع تكاليف تهيئة المواقع، وتراجع الكفاءة التشغيلية. وقد صُمّم نظام SkyLine II الذكي للتتبع الشمسي لجميع التضاريس من أركتك للتغلب على هذه التحديات من خلال أربع قيم أساسية.

القدرة على التكيّف مع جميع التضاريس: إطلاق القيمة الاستثمارية في كل شبر من الأرض

بفضل تخطيط الركائز المغروسة القصيرة وتصميم الربط 1V3، يتكيّف النظام مع منحدرات تصل إلى 30 درجة، ما يرفع القدرة المركبة لكل وحدة مساحة بنسبة تتراوح بين 40% و50%، ويحوّل المواقع الصعبة إلى أصول استثمارية عالية القيمة.

الموثوقية في مختلف السيناريوهات: توفير حماية ذكية للأصول

يعمل النظام بموثوقية في درجات حرارة تتراوح بين -40 و80 درجة مئوية، ويتمتع بحماية من التآكل بمستوى C5 بما يجعله مناسبًا للبيئات القاسية. كما يأتي مزودًا بأربعة أوضاع حماية ذكية تمكّنه من تحمّل سرعات رياح تصل إلى 70 مترًا في الثانية. وفي وضع الحماية الديناميكي من البَرَد، يمكن للنظام أن يميل حتى 75 درجة، ما يقلّل أضرار ارتطام البَرَد بالألواح الكهروضوئية بنسبة 70% كما تعزّز ميزة الإزالة التلقائية للثلوج وأوضاع الحماية من الفيضانات مرونة الأصول واستدامتها التشغيلية.

التوافق الكامل مع المنظومة المتكاملة: تعزيز الممارسات منخفضة الكربون على امتداد السلسلة بأكملها

يساعد النظام، من خلال تقليل أعمال تهيئة الأرض بالموقع والحفاظ على الغطاء النباتي، على الحد من انجراف التربة وخفض تكاليف إعادة التأهيل البيئي. كما يسهم تصميمه الإنشائي في تحسين استخدام الفولاذ ودمج مواد قابلة لإعادة التدوير، ما يقلّص انبعاثات الكربون على امتداد دورة الحياة بنسبة تتراوح بين 15 – 20%. وتعزّز هذه المزايا تصنيفات ESG للمشاريع، بما يدعم التمويل الأخضر والامتثال التنظيمي.

يلبّي حل سكاي لاين 2 من أركتك لجميع التضاريس حاجة القطاع بشكل مباشر إلى حلول أكثر ذكاءً وموثوقية للعمل في البيئات المعقدة. ومن خلال هذه القيم الأساسية الأربع، تساعد أركتك عملاءها على تحويل الأراضي الصعبة إلى أصول طاقة عالية القيمة.

وبصفتها شركة رائدة عالميًا في أنظمة تتبع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تواصل أركتك ترسيخ معايير الصناعة عبر الابتكار التقني. ومع تركيب أكثر من 50 جيجاواط من سلسلة سكاي لاين 2 حول العالم، يواصل هذا النظام المتطور تعزيز القدرة التنافسية الأساسية للشركة في قطاع أنظمة التتبع الشمسي.

وفي المرحلة المقبلة، ستواصل أركتك تطوير منظومة Tracker+ الخاصة بها، من خلال دمج التتبع الذكي، والإنشاءات الذكية، وروبوتات التشغيل والصيانة، وتخزين الطاقة ضمن حلول شاملة تغطي دورة حياة المشروع بالكامل، وتُقدَّم عبر شبكة خدمات عالمية، بما يسهم في رسم مستقبل طاقة أكثر استدامة وخضرة.

