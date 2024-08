Arctech se destaca como a única empresa entre os cinco maiores fornecedores de trackers solares a alcançar crescimento de dois dígitos com impressionante taxa anual de 131%

KUNSHAN, China, 1 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Arctech, fornecedora líder mundial de soluções de tracker solar, estruturas e BIPV, aparece como a única empresa entre os cinco principais fornecedores globais de tracker solar a alcançar uma impressionante taxa de crescimento anual de 131%, de acordo com o relatório Global Solar PV Tracker Market Share 2024, divulgado pela Wood Mackenzie. Esse sucesso notável pode ser atribuído às estratégias visionárias da Arctech em globalização e localização, que incluem o estabelecimento de bases de fabricação locais na Índia e no Oriente Médio para apoiar projetos solares regionais e mais.

Arctech

Em termos de participação de mercado, a Arctech ocupa a posição número 1 na Índia, com uma participação de 45%, superando significativamente outros fornecedores. Além disso, a empresa conquistou uma participação substancial de 21% na região do Oriente Médio, com um portfólio superior a 10GW. Enquanto isso, a Arctech manteve sua posição como o principal fornecedor de tracker solar na APAC por anos e garantiu uma participação de mercado de 36% em 2023. Sua dominância se estende aos mercados emergentes da Ásia Central, como o Uzbequistão. Um fator fundamental que contribui para o sucesso da Arctech, consiste em seus sistemas de tracker solar exclusivos, que demonstram alta adaptabilidade a várias topografias e ambientes econômicos. Com uma visão estratégica de longo prazo focada em entrar cedo em mercados de alto potencial, a Arctech estabeleceu uma base sólida para um crescimento sustentável futuro no mercado da APAC.

Em 2023, a Arctech implementou uma estratégia de localização personalizada focada nos mercados do Oriente Médio e do Sul da Europa, enquanto acessava com sucesso os mercados da Europa Central em rápido crescimento e nas regiões avançadas do Sul da Europa. Notavelmente, a empresa alcançou marcos significativos ao vencer quase 350MW em projetos solares na Europa apenas em 2023.

Além disso, com um histórico comprovado de execução bem-sucedida de grandes projetos de utilidade, como o projeto de 365MW no México, e ao oferecer soluções específicas para cada região e estratégias de localização sólidas, a Arctech está entre os cinco principais fornecedores de tracker solar na América Latina.

Sendo uma empresa responsável que prioriza o meio ambiente, a responsabilidade social e a governança corporativa (ESG), a Arctech alcançou uma geração de energia solar de 21,1 milhões de kWh, com uma capacidade de instalação acumulada superior a 68GW em 2023. Alinhada ao seu compromisso com a responsabilidade social, a Arctech fez doações de caridade totalizando quase RMB 2 milhões (R$ 1.5 mi). Além disso, a empresa implementou um sistema de governança corporativa transparente, eficiente e responsável. A Arctech visa aprimorar ainda mais sua dedicação e implementação de práticas ESG com base em insights de líderes do setor, a fim de contribuir para a transição global para a energia verde e o desenvolvimento sustentável. Clique para revisar o Relatório ESG 2024 da Arctech agora!

Olhando para o futuro, a Arctech prevê um desempenho ainda melhor em 2024, com uma demanda de pedidos totalizando aproximadamente RMB 6,669 bilhões (R$ 5,220 bilhões), excluindo impostos. Notavelmente, os pedidos de sistemas de rastreamento representam cerca de RMB 5,549 bilhões de Yuan, o que representa um aumento impressionante de aproximadamente 183,11% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Para mais informações sobre a Arctech, acesse https://www.arctechsolar.us/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2471526/Arctech.jpg

FONTE Arctech