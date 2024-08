Arctech devient la seule entreprise parmi les cinq principaux fournisseurs de suiveurs solaires à connaître une croissance à deux chiffres avec un taux de croissance sur 12 mois de 131 %

KUNSHAN, Chine, 2er août 2024 /PRNewswire/ -- Arctech, le premier fournisseur mondial de solutions de suivi, de rayonnage et de systèmes photovoltaïques dans le domaine de l'énergie solaire, devient la seule entreprise parmi les cinq principaux fournisseurs mondiaux de suiveurs solaires à atteindre un taux de croissance annuel impressionnant de 131 %, selon le rapport 2024 de Wood Mackenzie sur les parts de marché mondiales en matière de suiveurs photovoltaïques. Ce succès remarquable peut être attribué aux stratégies avant-gardistes d'Arctech en matière de mondialisation et de localisation, qui comprennent l'établissement de bases de fabrication locales en Inde et au Moyen-Orient pour soutenir les projets solaires régionaux et au-delà.

Arctech

En termes de part de marché, Arctech occupe la première place en Inde avec une part impressionnante de 45 %, surpassant de très loin les autres fournisseurs. De plus, elle a conquis une part de marché importante de 21 % dans la région du Moyen-Orient avec un portefeuille de plus de 10 GW. Entre-temps, Arctech a maintenu sa position de principal fournisseur de suiveurs solaires en Asie-Pacifique pendant des années et a obtenu une part de marché de 36 % en 2023. Sa domination s'étend aux marchés en plein essor de l'Asie centrale, comme l'Ouzbékistan. Un facteur clé du succès d'Arctech réside dans ses systèmes de suivi solaire distinctifs qui démontrent une grande adaptabilité dans diverses topographies et divers environnements économiques. Grâce à sa vision stratégique à long terme axée sur l'entrée précoce sur les marchés à fort potentiel, Arctech a établi une base solide pour une croissance future soutenue sur le marché de l'Asie-Pacifique.

En 2023, Arctech a mis en œuvre une stratégie de localisation sur mesure axée sur les marchés du Moyen-Orient et du sud-ouest de l'Europe, tout en pénétrant avec succès les régions en pleine croissance et arrivées à maturité que sont l'Europe centrale et du sud-ouest. L'entreprise a notamment franchi des étapes importantes en remportant des projets solaires de près de 350 MW en Europe en 2023 seulement.

De plus, grâce à ses antécédents éprouvés en matière d'exécution réussie de projets de grande envergure à l'échelle des services publics, comme le projet 365MW au Mexique, et en offrant des solutions régionales et des stratégies de localisation robustes, Arctech figure parmi les cinq principaux fournisseurs de suiveurs solaires en Amérique latine.

En tant qu'entreprise responsable qui accorde la priorité à l'environnement, à la responsabilité sociale et à la gouvernance d'entreprise (ESG), Arctech a réalisé une production impressionnante d'énergie solaire de 21,1 millions de kWh avec une capacité d'installation cumulative de plus de 68 GW en 2023. Conformément à son engagement en matière de responsabilité sociale, Arctech a fait des dons de bienfaisance totalisant près de 2 millions de yuans. De plus, l'entreprise a mis en œuvre un système de gouvernance d'entreprise transparent, efficace et responsable. Arctech vise à renforcer son engagement et la mise en œuvre de pratiques ESG fondées sur les connaissances des chefs de file de l'industrie afin de contribuer à la transition mondiale vers l'énergie verte et le développement durable. Cliquez ici pour consulter le rapport ESG 2024 d'Arctech dès maintenant!

Pour l'avenir, Arctech prévoit des résultats encore meilleurs en 2024 avec un carnet de commandes totalisant environ 6,669 milliards de yuans (hors taxes). En particulier, les commandes du système de suivi représentent environ 5,549 milliards de yuans, soit une augmentation impressionnante de 183,11 % par rapport à la même période l'an dernier.

