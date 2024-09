As soluções de integração de energia eólica, solar, de hidrogênio e de armazenamento da CRRC fortalecem o ecossistema global de energia verde

HAMBURGO, Alemanha, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Na WindEnergy Hamburg, a CRRC Corporation Limited ("CRRC", SHA: 601766) apresentou sua linha de soluções de integração de energia eólica, solar, de hidrogênio e de armazenamento, atraindo visitantes para o estande 241 no Hall B7 da Hamburg Messe und Congress. A exposição demonstrou como a eletricidade proveniente de fontes eólicas e fotovoltaicas é transferida para a rede urbana por meio de uma estação de reforço, com o excesso de energia armazenado em um sistema de armazenamento de energia ou utilizado para a produção de hidrogênio. A CRRC também exibiu todo o processo de produção, armazenamento e aplicação de energia dentro de seus sistemas, enfatizando um ecossistema verde, de baixo carbono e sustentável.

Soluções de integração de energia eólica, solar, de hidrogênio e de armazenamento da CRRC fortalecem o ecossistema global de energia verde. (PRNewsfoto/CRRC Corporation Limited)

Seu portfólio renovável inclui energia eólica, fotovoltaica, produção de hidrogênio e armazenamento de energia. Com suas turbinas eólicas completas como a base, a CRRC desenvolveu uma tecnologia e uma cadeia industrial que abrange todos os aspectos da eletricidade limpa – desde a geração até a transmissão, distribuição e uso. A empresa está preparada para oferecer soluções personalizadas de integração de energia eólica, solar, de hidrogênio e de armazenamento para diversos cenários, acelerando a transição global em direção ao pico de carbono e à neutralidade.

Uma cadeia industrial completa de energia eólica e solar estabelecida

Em 2023, 60% de toda a nova capacidade de energia eólica adicionada globalmente veio da China, ressaltando o papel substancial da China na expansão da energia eólica em todo o mundo. A CRRC, pioneira no setor de fabricação de equipamentos para energia eólica na China, possui uma cadeia industrial completa e uma ampla variedade de produtos. Ela criou com sucesso um cluster industrial para equipamentos de energia eólica, abrangendo turbinas eólicas completas, geradores, lâminas, torres, conversores, redutores, transformadores e mais. A CRRC oferece mais de 80 modelos, com produtos de destaque variando de 1,5 MW a 12 MW para aplicações onshore e de 8 MW a 20 MW para aplicações offshore. Suas capacidades em desenvolvimento, design e fabricação de equipamentos estão entre as melhores do mundo, atendendo mais de 260 parques eólicos globalmente, com uma capacidade instalada total superior a 13.000 unidades.

Em abril deste ano, a Brinckmann (BM), uma das principais empresas de consultoria e pesquisa em energia renovável do mundo, anunciou o ranking de participação de mercado para os quatro principais fabricantes de componentes em lâminas de turbinas eólicas, redutores, conversores e geradores. A CRRC conquistou a posição global de liderança em geradores eólicos.

Além da energia eólica, a CRRC também avançou no setor fotovoltaico. Aproveitando as tecnologias centrais do setor de transporte ferroviário, como integração de sistemas, conversores e sistemas de controle, a CRRC desenvolveu uma série de inversores centralizados e string, com mais de 50 GW entregues cumulativamente. As ofertas são adequadas para ambientes que vão desde grandes usinas de energia em desertos e áreas alagadas até telhados industriais e comerciais, sendo utilizadas em mais de 20 países ao redor do mundo.

Energia de hidrogênio e armazenamento de energia: flexibilidade, segurança, eficiência

O aumento das fontes de energia renovável, como vento e solar, posicionou o hidrogênio gerado por energia verde como uma solução fundamental para lidar com a volatilidade e a intermitência desses recursos.

O sistema flexível de energia verde para hidrogênio da CRRC mantém um equilíbrio dinâmico entre a carga de produção de hidrogênio e a capacidade de geração eólica e solar. Utilizando previsão eólica e solar, programação de energia, controle de clusters e regulação gás-líquido, a solução incorpora flexibilidade, segurança, eficiência e inteligência. Ela oferece benefícios ideais em nível de sistema para diversos cenários de produção de hidrogênio com energia renovável, incluindo CA/CC, conexão à rede ou operação independente, entre outros.

O armazenamento de energia é fundamental para o desenvolvimento de energias renováveis e é um elemento principal do novo sistema de energia. Ele armazena e libera energia, reduz o desperdício de energia eólica e solar, gerencia a demanda de pico e melhora a confiabilidade no fornecimento de energia. A CRRC introduziu o sistema de armazenamento de energia com resfriamento a líquido 5.X, com capacidade de 5 MWh por cabine e eficiência máxima de conversão de 99%. O sistema garante segurança, longevidade e confiabilidade superiores.

Como líder global em tecnologia de energia, a CRRC busca liderar os avanços tecnológicos, impulsionar a evolução e o aprimoramento das tecnologias de energia renovável, e contribuir para a transição energética global em direção a um planeta mais limpo e belo.

