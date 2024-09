Les solutions d'intégration éolien-solaire-hydrogène-stockage de CRRC renforcent l'écosystème mondial de l'énergie verte

HAMBOURG, Allemagne, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- À WindEnergy Hamburg, CRRC Corporation Limited (« CRRC », SHA : 601766) présente sa gamme de solutions d'intégration éolienne-solaire-hydrogène-stockage, attirant les visiteurs sur le stand 241 dans le hall B7 du Hamburg Messe und Congress (Foire et congrès de Hambourg). L'exposition a permis de montrer comment l'électricité issue de sources éoliennes et photovoltaïques est transférée vers le réseau urbain par l'intermédiaire d'une station d'appoint, l'énergie excédentaire étant soit stockée dans un système de stockage d'énergie, soit utilisée pour la production d'hydrogène. CRRC a également présenté l'ensemble du processus de production, de stockage et d'application de l'énergie au sein de ses systèmes, en mettant l'accent sur un écosystème vert, à faible teneur en carbone et durable.

CRRC's Wind-Solar-Hydrogen-Storage Integration Solutions Empower the Global Green Energy Ecosystem.

Son portefeuille d'énergies renouvelables comprend l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque, la production d'hydrogène et le stockage de l'énergie. Avec ses éoliennes complètes comme pierre angulaire, CRRC a développé une chaîne technologique et industrielle qui couvre toutes les facettes de l'électricité propre, de la production à la transmission, à la distribution et à l'utilisation. L'entreprise est équipée pour offrir des solutions personnalisées d'intégration éolienne-solaire-hydrogène-stockage pour différents scénarios, accélérant ainsi la transition mondiale vers l'écrêtement et la neutralité des émissions de carbone.

Mise en place d'une chaîne industrielle complète pour l'énergie éolienne et solaire

En 2023, 60 % de toutes les nouvelles capacités éoliennes ajoutées dans le monde provenaient de la Chine, ce qui souligne le rôle important de ce pays dans l'expansion de l'énergie éolienne dans le monde. CRRC, pionnier dans le secteur de la fabrication d'équipements éoliens en Chine, dispose d'une chaîne industrielle complète et d'une large gamme de produits. Il a réussi à créer un pôle industriel pour l'équipement éolien, comprenant des éoliennes complètes, des générateurs, des pales, des mâts, des convertisseurs, des boîtes de vitesse, des transformateurs, etc. CRRC propose plus de 80 modèles, avec des produits phares allant de 1,5 MW à 12 MW pour les applications terrestres et de 8 MW à 20 MW pour les applications offshore. Ses capacités en matière de développement, de conception et de fabrication d'équipements comptent parmi les meilleures au monde. Il dessert plus de 260 parcs éoliens dans le monde, avec une capacité installée totale de plus de 13 000 unités.

En avril de cette année, Brinckmann (BM), l'une des principales sociétés de conseil et de recherche dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé le classement des parts de marché des quatre principaux fabricants de pales d'éoliennes, de multiplicateurs, de convertisseurs et de générateurs. CRRC a obtenu la première place mondiale pour les générateurs éoliens.

Au-delà de l'énergie éolienne, CRRC a également fait progresser l'industrie photovoltaïque. En s'appuyant sur les technologies de base du secteur du transport ferroviaire, telles que l'intégration des systèmes, les convertisseurs et les systèmes de contrôle, CRRC a développé une série de portefeuilles d'onduleurs centralisés et d'onduleurs de chaîne, avec plus de 50 GW livrés en cumulé. Les produits proposés sont adaptés à des environnements allant des centrales électriques à grande échelle dans les déserts et les vasières aux toits industriels et commerciaux, et sont utilisés dans plus de 20 pays à travers le monde.

L'énergie de l'hydrogène et le stockage de l'énergie : flexibilité, sécurité, efficacité

L'essor des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, a fait de la transformation de l'énergie verte en hydrogène une solution essentielle pour remédier à la volatilité et à l'intermittence de ces ressources.

Le système flexible de conversion de l'énergie verte en hydrogène de CRRC maintient un équilibre dynamique entre la charge de production d'hydrogène et la capacité de production éolienne et solaire. En utilisant les prévisions éoliennes et solaires, la programmation de l'énergie, le contrôle des grappes et la régulation gaz-liquide, la solution incarne la flexibilité, la sécurité, l'efficacité et l'intelligence. Elle offre des avantages optimaux au niveau du système pour de multiples scénarios de production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, notamment CA/CC, la connexion au réseau/autonome, et autres.

Le stockage de l'énergie est crucial pour le développement des énergies renouvelables et constitue un élément clé du nouveau système électrique. Il stocke et libère de l'énergie, diminue les réductions d'énergie éolienne et solaire, gère les pics de demande et améliore la fiabilité de l'approvisionnement en électricité. CRRC a présenté le système de stockage d'énergie à refroidissement liquide 5.X, d'une capacité de 5 MWh en cabine unique et d'une efficacité maximale de 99 % du convertisseur. Le système garantit une sécurité, une longévité et une fiabilité supérieures.

En tant que leader mondial dans le domaine des technologies énergétiques, CRRC entend être le fer de lance des avancées technologiques, stimuler l'évolution et la modernisation des technologies liées aux énergies renouvelables et contribuer à la transition énergétique mondiale vers une Terre plus propre et plus belle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2515314/CRRC.jpg