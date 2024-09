CRRCs Lösungen zur Integration von Wind, Sonne, Wasserstoff und Speicherung stärken das globale Ökosystem für grüne Energie

HAMBURG, Deutschland, 26. September 2024 /PRNewswire/ – Auf der WindEnergy Hamburg präsentiert die CRRC Corporation Limited („CRRC", SHA: 601766) ihre Palette an Integrationslösungen für Wind-Solar-Wasserstoff-Speicher und lockt damit Besucher an den Stand 241 in Halle B7 der Hamburg Messe und Congress. Die Ausstellung zeigte, wie Strom aus Wind- und PV-Quellen über eine Verstärkerstation in das städtische Stromnetz eingespeist wird, wobei überschüssige Energie entweder in einem Energiespeichersystem gespeichert oder zur Wasserstoffproduktion verwendet wird. CRRC zeigte auch den gesamten Prozess der Energieerzeugung, -speicherung und -anwendung innerhalb seiner Systeme und betonte dabei ein grünes, kohlenstoffarmes und nachhaltiges Ökosystem.

CRRC's Wind-Solar-Hydrogen-Storage Integration Solutions Empower the Global Green Energy Ecosystem.

Das Portfolio an erneuerbaren Energien umfasst Windkraft, Photovoltaik, Wasserstofferzeugung und Energiespeicherung. Mit seinen kompletten Windturbinen als Eckpfeiler hat CRRC eine Technologie- und Industriekette entwickelt, die alle Facetten von sauberem Strom umfasst – von der Erzeugung über die Übertragung und Verteilung bis hin zur Nutzung. Das Unternehmen ist in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für die Integration von Wind, Sonne und Wasserstoff für verschiedene Szenarien anzubieten und so den globalen Wandel hin zu kohlenstoffarmen und -neutralen Anlagen zu beschleunigen.

Eine umfassende Wertschöpfungskette für Wind- und Solarenergie wurde aufgebaut

Im Jahr 2023 stammten 60 % aller weltweit neu hinzugefügten Windkraftkapazitäten aus China, was die bedeutende Rolle Chinas beim weltweiten Ausbau der Windenergie unterstreicht. CRRC, ein Pionier im chinesischen Windenergieanlagenbau, verfügt über eine komplette Industriekette und eine breite Produktpalette. Es hat erfolgreich ein Industriecluster für Windenergieanlagen geschaffen, das komplette Windturbinen, Generatoren, Flügel, Turmgehäuse, Umrichter, Getriebe, Transformatoren und mehr umfasst. CRRC bietet über 80 Modelle an, wobei die Flaggschiffprodukte 1,5 MW bis 12 MW für Onshore-Anwendungen und 8 MW bis 20 MW für Offshore-Anwendungen umfassen. Seine Fähigkeiten in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Anlagen zählen zu den besten der Welt. Das Unternehmen beliefert weltweit mehr als 260 Windparks mit einer installierten Gesamtkapazität von mehr als 13.000 Anlagen.

Im April dieses Jahres gab Brinckmann (BM), eines der weltweit führenden Beratungs- und Forschungsunternehmen für erneuerbare Energien, die Marktanteilsranglisten der vier führenden Hersteller von Windturbinenblättern, Getrieben, Umrichtern und Generatoren bekannt. CRRC sicherte sich die weltweite Spitzenposition bei Windgeneratoren.

Neben der Windenergie hat CRRC auch die PV-Industrie vorangebracht. CRRC nutzt Kerntechnologien aus dem Schienenverkehrssektor, wie z. B. Systemintegration, Umrichter und Steuerungssysteme, und hat eine Reihe von Zentral- und String-Wechselrichtern entwickelt, von denen insgesamt über 50 GW geliefert wurden. Die Angebote eignen sich für Umgebungen, die von Großkraftwerken in der Wüste und im Watt bis hin zu industriellen und gewerblichen Dächern reichen, und werden in mehr als 20 Ländern weltweit eingesetzt.

Wasserstoffenergie und Energiespeicherung: Flexibilität, Sicherheit, Effizienz

Die Zunahme erneuerbarer Energiequellen wie Wind- und Solarenergie hat die Umwandlung von grünem Strom in Wasserstoff zu einer zentralen Lösung für die Schwankungen und Unterbrechungen dieser Ressourcen gemacht.

Das flexible System von CRRC zur Umwandlung von Ökostrom in Wasserstoff sorgt für ein dynamisches Gleichgewicht zwischen der Wasserstoffproduktionslast und der Kapazität der Wind- und Solarstromerzeugung. Durch die Nutzung von Wind-Solar-Prognosen, Energieplanung, Cluster-Steuerung und Gas-Flüssigkeits-Regelung verkörpert die Lösung Flexibilität, Sicherheit, Effizienz und Intelligenz. Es bietet optimale Vorteile auf Systemebene für verschiedene Szenarien der Wasserstofferzeugung aus erneuerbaren Energien, einschließlich AC/DC, Netzanschluss/Stand-alone und andere.

Die Energiespeicherung ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der erneuerbaren Energien und ein Schlüsselelement des neuen Energiesystems. Es speichert und setzt Energie frei, reduziert die Abschwächung von Wind- und Sonnenenergie, steuert die Nachfragespitzen und verbessert die Zuverlässigkeit der Stromversorgung. CRRC hat das Flüssigkühl-Energiespeichersystem 5.X mit einer Kapazität von 5 MWh in einer Kabine und einem maximalen Wirkungsgrad von 99 % vorgestellt. Das System gewährleistet höchste Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Energietechnologie ist CRRC bestrebt, technologische Fortschritte voranzutreiben, die Entwicklung und Modernisierung von Technologien für erneuerbare Energien voranzutreiben und einen Beitrag zur globalen Energiewende hin zu einer saubereren und schöneren Erde zu leisten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2515314/CRRC.jpg