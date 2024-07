Ascend se compromete a reduzir ainda mais o N2O na cúpula da Casa Branca

HOUSTON, 25 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O CEO da Ascend Performance Materials, Phil McDivitt, discursou na Cúpula de Superpoluentes da Casa Branca (White House Super Pollutants Summit) nessa semana para elogiar os esforços da empresa no combate às emissões de gases de efeito estufa e para defender um mercado global voluntário de carbono mais fortalecido.

Ascend Performance Materials CEO Phil McDivitt delivering closing remarks at the White House Super Pollutants Summit.

Durante esses comentários, o Sr. McDivitt reafirmou a missão da sua empresa de reduzir as emissões de escopo 1 em 90% até 2030 e se comprometeu com a redução de mais de 99% do óxido nitroso (N 2 O) total, um gás de efeito estufa que é 200 vezes mais potente que o dióxido de carbono, das operações da empresa.

"Acreditamos com convicção que reduzir nossas emissões é a coisa certa a ser feita e estamos adotando essa ideia com afinco", disse o Sr. McDivitt. "Precisamos fazer muito mais em todo o setor para tratar das emissões e as empresas precisam de ferramentas para ajudá-las a acelerar seus esforços."

Uma ferramenta que o Sr. McDivitt defendeu é o mercado voluntário de carbono. Através de sua parceria com a ClimeCo e utilizando um protocolo desenvolvido pelo Plano de Ação Climática, a Ascend está usando o mercado voluntário de carbono para amparar seus esforços em sustentabilidade. A empresa concluiu um projeto recentemente que reduz em mais de 99% as emissões de N 2 O da sua produção de ácido adípico.

Mas é preciso fazer mais. O Sr. McDivitt mencionou uma falta de confiança em créditos de carbono devido à supervisão e às diretrizes limitadas, que levaram a casos relevantes de abuso. Ele destacou a Declaração e Princípios de uma Política Conjunta de Mercados Voluntários de Carbono, publicada recentemente pelo governo, como um passo na direção certa.

"O mercado voluntário de carbono permite o financiamento de reduções necessárias e evidentes. Também permite aos setores com opções limitadas de descarbonização definir e cumprir metas enquanto suas tecnologias evoluem," disse o Sr. McDivitt. "Por exemplo, projetos como o nosso, visto que a redução é permanente, adicional e sujeita a auditorias regulares de terceiros, podem compensar emissões da aviação, ao mesmo tempo que seus combustíveis de baixo teor de carbono se tornam viáveis."

A Ascend publicou recentemente seu relatório de sustentabilidade de 2023, o qual destaca o progresso em relação à visão de 2030 da empresa.

